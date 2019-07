Investir dans le renforcement de la capacité de recherche sur le logement au Canada : Huit boursiers postdoctoraux recevront des fonds pour mener des recherches à l'appui de la Stratégie nationale sur le logement

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - La formation multidisciplinaire en recherche est essentielle au renforcement de l'expertise et de l'excellence canadiennes en recherche sur le logement. C'est pourquoi la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) s'est associée aux trois organismes subventionnaires fédéraux pour appuyer les bourses postdoctorales de recherche sur le logement. Ce partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) constitue une approche novatrice pour renforcer la capacité du secteur du logement au Canada.

En collaboration avec les trois organismes, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui un financement de 720 000 dollars pour huit bourses postdoctorales dans le cadre du Programme de bourses de recherche sur le logement de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Les bourses d'études sont d'une valeur de 45 000 $ pour une période de deux ans.

Le Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL cible la recherche dans les domaines prioritaires de la Stratégie nationale sur le logement. Les lauréats de ces bourses entreprendront des projets qui contribueront à l'acquisition de nouvelles connaissances liées au logement susceptibles d'engendrer une influence, des avantages et des répercussions intellectuels, culturels, sociaux et économiques pour les Canadiens, notamment en ce qui a trait à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. Cette formation est également essentielle pour soutenir le perfectionnement des personnes en vue de leur future carrière dans la recherche sur le logement, dans le milieu universitaire et ailleurs.

« Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer le nom du premier groupe de lauréats du Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL. Grâce à notre nouveau partenariat stimulant avec les trois organismes subventionnaires fédéraux, nous travaillons ensemble pour renforcer la capacité de recherche sur le logement grâce à une approche multidisciplinaire, en reconnaissant que les défis auxquels nous faisons face en matière de logement sont de nature complexe et commandent une vaste expertise. Félicitations à tous les lauréats. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs et vous remercie de votre importante contribution à la recherche sur le logement au Canada. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La collaboration entre les organismes subventionnaires du Canada et la SCHL aidera certains de nos boursiers postdoctoraux les plus brillants à découvrir de nouvelles connaissances qui peuvent être appliquées pour aider les Canadiens à accéder à un logement abordable et durable qui répond à leurs besoins. Félicitations à tous les récipiendaires d'aujourd'hui. » -- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

Le financement par des bourses de recherche sur le logement est offert aux boursiers postdoctoraux qui entreprennent des projets de recherche portant sur des questions liées au logement qui sont définies dans les domaines prioritaires de la Stratégie nationale sur le logement.

Les trois organismes subventionnaires fédéraux - les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) - sont la principale source de financement de la recherche dans les universités, les collèges et les hôpitaux du Canada . Le processus de demande du Programme de bourses de recherche sur le logement se déroule chaque année dans le cadre des concours de bourses postdoctorales de chacun des organismes subventionnaires fédéraux. Ces concours sont lancés chaque année de juin à août.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Document d'information

Bourses de recherche sur le logement de la SCHL

Boursiers de 2018

Lauréats Institut de recherche Contribution (par année

pour deux ans) Titre du projet Daniela Aiello Université Queen's 45 000 $ (SCHL-CRSH) La gouvernance contemporaine et la généalogie coloniale des expulsions à Vancouver Geoff Bardwell Université de la Colombie-Britannique 45 000 $ (SCHL-IRSC) Examen des interventions en cas de surdose en milieu résidentiel à Vancouver Jamie Fine Université de Toronto 45 000 $ (SCHL-CRSNG) Mise au point d'un système de contrôle collectif des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour la modernisation des immeubles résidentiels à logements multiples d'après-guerre Michael Lait Université de Northern British Columbia 45 000 $ (SCHL-CRSH) Une politique du logement adaptée au lieu pour le front d'exploitation des ressources vieillissant : une étude des besoins des aînés en matière de logement, des options de logement et des biens adaptés à l'âge dans les collectivités axées sur les ressources du Nord-Ouest de la Colombie-Britannique. Katherine Perrott Université York 45 000 $ (SCHL-CRSH) Densifier le rêve : « L'absence de logements de type intermédiaire », la croissance durable des banlieues et l'abordabilité. Mohamed Said Université de Waterloo 45 000 $ (SCHL-CRSNG) Manipulateurs mobiles autonomes pour l'offre, la viabilité et l'exploitation de logements communautaires Julien Simard Université McGill 45 000 $ (SCHL-CRSH) Locataires âgés de collectivités racialisées confrontées à un déplacement direct à Montréal : expériences et stratégies Alexa Yakubovich Hôpital St-Michael 45 000 $ (SCHL-IRSC) Comprendre et améliorer la réactivité des services intersectoriels par rapport aux besoins des femmes et des personnes LGBTQ victimes de violence de leur partenaire intime dans les centres urbains canadiens : une étude à méthodes mixtes

