Le gouvernement appuie la construction d'une installation de liquéfaction d'hydrogène de HTEC en Colombie-Britannique

OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Canada est fier de la solide réputation qu'il s'est acquise en tant que fournisseur de calibre mondial fiable dans le domaine de l'énergie. Le pays du monde entier sont à la recherche de partenaires fiables en la matière, et le gouvernement fait ce qu'il faut pour que le Canada demeure en tête du peloton. C'est ce qui motive nos investissements dans des projets qui contribuent à rendre notre économie plus propre et plus forte.

Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a annoncé un investissement de 49 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation dans HTEC. Cet investissement soutiendra le projet de 472 millions de dollars de l'entreprise visant à construire et à exploiter à North Vancouver une installation qui captera et liquéfiera 15 tonnes par jour de sous-produits d'hydrogène industriels, transformant ainsi un déchet en un précieux carburant propre.

L'installation assurera la distribution rentable d'hydrogène à faible teneur en carbone au réseau de stations de ravitaillement de HTEC en Colombie-Britannique et en Alberta. Ce projet est une composante clé du programme H2 Gateway de HTEC, qui inclut jusqu'à 20 stations de ravitaillement en hydrogène, 3 installations de production d'hydrogène et un parc de 100 camions lourds électriques à pile à combustible alimentée à l'hydrogène. Ce projet aura des retombées importantes en Colombie-Britannique en maintenant jusqu'à 500 emplois, en offrant des stages d'alternance travail-études et en favorisant la collaboration au sein de l'écosystème d'hydrogène.

Une fois terminé, le projet aura établi à North Vancouver le premier écosystème complet au sein de la chaîne de valeur pour les camions lourds électriques à pile à combustible alimentée à l'hydrogène au Canada. La demande mondiale d'hydrogène propre devrait décupler au cours des trois prochaines décennies. En harmonisant l'offre et la demande d'hydrogène, le projet appuiera l'adoption à grande échelle des véhicules lourds carboneutres. Cela contribuera non seulement à décarboner l'industrie du camionnage, mais aussi à positionner le Canada en tant que chef de file des technologies de l'hydrogène et des pratiques durables dans ce secteur.

« L'hydrogène à faible teneur en carbone est la clé pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Or, la demande pour un tel produit ne cesse d'augmenter au Canada et ailleurs dans le monde. Le projet de HTEC vise à saisir cette importante occasion et à fournir au secteur du camionnage les outils et les ressources dont il a besoin pour se décarboner. Ce jalon important pour l'industrie canadienne du transport nous aidera à progresser encore plus dans ce domaine et à bâtir une économie proprement canadienne prospère et durable pour les générations à venir. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« L'hydrogène propre offre une avenue incontournable pour assurer la décarbonation de notre économie et garantir la prospérité nationale. Le Canada misera sur cette ressource clé, fort de ses plus de 100 ans d'expérience en innovation liée à l'hydrogène et de son leadership mondial solide dans le secteur énergétique, pour soutenir la décarbonation et la sécurité énergétique de ses alliés démocratiques. Dans un monde de plus en plus caractérisé par l'incertitude, les projets comme celui de HTEC contribueront à positionner le Canada comme fournisseur fiable d'énergie pour des décennies à venir. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Je suis extrêmement fier que HTEC reçoive un soutien du Fonds stratégique pour l'innovation. Cet investissement valide notre vision d'un écosystème d'hydrogène robuste et à faible teneur en carbone, et contribuera à accélérer la transformation du secteur canadien du transport lourd. Notre succès dépend grandement des partenaires visionnaires qui nous aident à élargir notre réseau de production et de ravitaillement, et à bâtir une économie propre et résiliente au profit de tous les Canadiens pour l'avenir. »

- Le président et directeur général de HTEC, Colin Armstrong

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) effectue des investissements majeurs dans des projets novateurs qui contribuent à la croissance de l'économie canadienne en vue du bien-être de tous les Canadiens. Le FSI couvre tous les secteurs de l'économie, y compris les organismes à but lucratif ou à but non lucratif, dans le but de soutenir le réseau d'innovation au Canada.

La Stratégie canadienne pour l'hydrogène a été rendue publique en décembre 2020 et positionne le Canada comme un chef de file mondial en tant que producteur, utilisateur et exportateur d'hydrogène à faibles émissions de carbone et de technologies connexes.

positionne le Canada comme un chef de file mondial en tant que producteur, utilisateur et exportateur d'hydrogène à faibles émissions de carbone et de technologies connexes. HTEC est une entreprise privée de technologie de l'hydrogène propre qui est située à Vancouver , en Colombie-Britannique. Constituée en société en 2004, elle conçoit, bâtit, détient et exploite des installations de production d'hydrogène comme combustible, ainsi qu'une infrastructure de distribution et des solutions de ravitaillement en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

, en Colombie-Britannique. Constituée en société en 2004, elle conçoit, bâtit, détient et exploite des installations de production d'hydrogène comme combustible, ainsi qu'une infrastructure de distribution et des solutions de ravitaillement en Colombie-Britannique, en et au Québec. Le programme H2 Gateway a aussi reçu 337 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Ce projet d'aménagement d'une installation de liquéfaction d'hydrogène contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie relative à l'hydrogène. L'hydrogène peut jouer un rôle clé dans la décarbonation des secteurs qui sont difficiles à électrifier.

L'hydrogène peut être produit à partir de diverses matières premières que nous avons au Canada, comme l'eau, l'électricité propre et les combustibles fossiles, et peut être transformé en sous-produit pour les processus industriels. À l'heure actuelle, la majeure partie de l'hydrogène est produite à partir des ressources de méthane sans capture de carbone.

