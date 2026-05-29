OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est fière d'impulser la création du projet Ajuinnata : L'héritage de Mary Simon pour le bien-être mental, dont l'objectif est de consolider les services de santé mentale dans les communautés arctiques canadiennes.

Inspiré par l'engagement soutenu de la gouverneure générale envers la santé mentale et le bien-être, le projet Ajuinnata contribuera à renforcer un écosystème coordonné par les pairs et des services ancrés dans les localités nordiques, en commençant par l'Inuit Nunangat.

L'initiative est née après la Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale de la gouverneure générale, lancée en 2024 avec le soutien de la Fondation Rideau Hall. Les discussions qui ont eu lieu avec des leaders communautaires, divers intervenant.e.s et professionnel.le.s, des organisations et des personnes ayant vécu au Canada ont fait ressortir un message clair : les communautés, et particulièrement les communautés nordiques, rurales et éloignées, ont besoin d'un meilleur soutien pour offrir des services de santé mentale dispensés par les pairs, adaptés à la culture et ancrés dans les relations et le savoir local.

Inspiré par le travail de Son Excellence la très honorable Mary Simon pendant son mandat de gouverneure générale et son engagement continu en faveur du bien-être mental, le gouvernement du Canada a décidé d'investir dans la santé mentale des gens du Nord. Un montant initial de 5 millions de dollars sera versé, auquel pourront s'ajouter jusqu'à 10 millions en jumelage des dons philanthropiques qui seront amassés par la Fondation Rideau Hall.

Cet investissement permettra d'élargir l'accès à des services communautaires ancrés dans la culture. Il témoigne des efforts communs consentis pour doter les communautés du Nord des ressources et du soutien nécessaires à leur épanouissement.

« Son Excellence la très honorable Mary Simon a consacré toute sa vie à militer pour les droits des peuples autochtones; sa contribution a été non seulement d'une portée considérable, mais aussi source de profondes transformations, qui se feront sentir pendant plusieurs générations. Notre gouvernement lui rend hommage en contribuant la réalisation de L'Ajuinnata : L'héritage de Mary Simon pour le bien-être mental. Nous sommes fiers de poursuivre la mission à laquelle elle a consacré sa vie et qui lui tient tant à cœur. Au nom du gouvernement du Canada, ainsi que des Canadiennes et des Canadiens, je tiens à remercier Son Excellence Mary Simon pour son dévouement exceptionnel envers notre pays. » - Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les relations humaines et la culture favorisent la guérison. C'est pourquoi ce programme s'attachera à soutenir les conseillers en santé mentale issus de la communauté et ayant vécu des expériences en la matière, des personnes qui, grâce à une formation adaptée et à un soutien financier adéquat, pourront apporter une contribution significative. Il s'agit là d'un des moyens les plus efficaces de contribuer à bâtir un Nord canadien fort et dynamique pour l'avenir. » - La très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

« Lancée en 2024 avec le soutien de la Fondation Rideau Hall, la Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale de la gouverneure générale a prouvé que les changements durables naissent dans les communautés. Grâce au projet Ajuinnata, nous avons l'honneur de faire équipe avec nos partenaires du Nord et de perpétuer l'héritage de la très honorable Mary Simon, symbole d'écoute et d'action. Nous pourrons ainsi miser sur des solutions locales, fortifier les réseaux de pairs et soutenir celles et ceux qui font déjà ce travail, souvent de manière invisible et avec peu de ressources. Nous invitons nos partenaires des secteurs philanthropique et privé ainsi que la société civile à contribuer à la pérennisation et au développement de cette action dans tout le Nord. » - Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif national et apolitique qui a pour but d'optimiser l'influence du Bureau du gouverneur général à titre d'institution clé de la démocratie canadienne et de mieux servir les Canadiens et Canadiennes par l'intermédiaire d'initiatives axées sur l'apprentissage, le leadership, le don et l'innovation.

SOURCE Rideau Hall Foundation

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