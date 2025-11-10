BELLEVILLE, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'associe à la Corporation du comté de Hastings en investissant plus de 2,2 millions de dollars pour soutenir les anciens combattants résidents du comté de Hastings.

Ce projet aidera les vétérans en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que leurs familles, à trouver un logement sûr et stable et à le conserver tout en bénéficiant de services de soutien personnalisés qui répondent à leurs besoins particuliers. En combinant une aide à la recherche de logement, un soutien financier et des services complets, cette initiative aidera les vétérans de la collectivité à trouver une stabilité immédiate et à long terme en matière de logement.

Les anciens combattants et leurs familles recevront de l'aide pour trouver et meubler leur logement, payer le premier et le dernier mois de loyer et accéder à des suppléments au loyer afin que leur logement soit plus abordable. Les vétérans auront également accès à des ressources en matière de santé, d'emploi et d'autres besoins, ce qui les aidera à conserver un logement sûr et stable où se sentir chez eux.

Citations

« Les anciens combattants ont servi notre pays avec dévouement, et il nous incombe de veiller à ce qu'ils disposent d'un endroit sûr où ils se sentent chez eux. Cet investissement permettra de leur fournir le logement et le soutien dont ils ont besoin pour retrouver la stabilité et s'épanouir au sein de leur communauté. »

Chris Malette, député de Bay of Quinte au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Aucun ancien combattant ne devrait être privé de domicile. Notre collaboration avec la Corporation du comté de Hastings est une étape cruciale vers l'accès à des logements sûrs et abordables ainsi qu'à des services de soutien essentiels pour ceux qui en ont besoin. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le Centre des ressources pour les familles de militaires (CRFM) de Trenton est honoré de s'associer au comté de Hastings et au gouvernement du Canada pour jouer un rôle aussi important auprès de la communauté des anciens combattants. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans s'intègre parfaitement aux valeurs du CRFM de Trenton et aux services et soutiens que nous offrons aux anciens combattants et à leurs familles dans notre communauté. Nous sommes privilégiés de faire partie de ce programme essentiel. »

Tamara Kleinschmidt, directrice exécutive, au nom du CRFM

Faits en bref

La Corporation du comté de Hastings reçoit 2 286 036 $ par l'entremise du volet Services et soutiens du Programme pour les vétérans sans abri (PVSA).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le Recensement de 2021, on estime qu'il y a 461 240 vétérans canadiens. En octobre 2025, le gouvernement du Canada estime qu'environ 1 800 vétérans sont en situation d'itinérance à travers le pays.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias : Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, Courriel : [email protected] ; Isabelle Arseneau Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, Courriel : [email protected]