SURREY, BC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verse cette année plus de 326 millions de dollars à la Colombie-Britannique afin de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. C'est exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à faire avec l'annonce d'aujourd'hui.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles du Canada de s'épanouir.

Par exemple, à Surrey, le financement du FDCC soutient la construction d'un nouveau terrain de sport, ainsi que l'amélioration de l'éclairage et de la sécurité au parc Tamanawis, de manière à créer un espace plus sûr et plus accessible qui favorise un mode de vie actif et renforce les liens communautaires.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure. Le Fonds est administré en Colombie-Britannique par l'Union des municipalités de la C.‑B.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Nous investissons dans de nouveaux projets d'infrastructure qui soutiennent le logement et favorisent le développement de collectivités bien reliées. Notre investissement dans les collectivités de la Colombie-Britannique renforce notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solide et à bâtir ensemble. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les gens s'épanouissent lorsque leur collectivité dispose d'infrastructures qui améliorent la qualité de vie de tous, qu'il s'agisse de parcs ou de terrains de sport améliorés, de réseaux de transport en commun ou de systèmes d'approvisionnement en eau. Ce financement permet aux administrations locales de toute la Colombie-Britannique de s'adapter à la croissance en investissant dans des infrastructures qui soutiennent le logement et rendent les collectivités plus agréables pour les résidents et les familles. »

L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada soutient les collectivités de la Colombie-Britannique depuis plus de deux décennies. Ce financement crucial du gouvernement du Canada permet aux administrations locales d'investir dans des infrastructures essentielles, de renforcer les collectivités et de soutenir la durabilité et la croissance à long terme. La conception unique de ce programme est une réussite et a contribué à la réalisation de milliers de projets dans notre province. »

Trish Mandewo, présidente de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2024 et 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, on versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

En Colombie-Britannique, le FDCC est administré par l'Union des municipalités de la C.-B. et comporte trois volets : Fonds pour les priorités stratégiques : pour des projets qui sont réalisés dans l'intérêt des régions, qui cadrent avec les priorités établies et qui font l'objet d'une demande de financement. Fonds régional du Grand Vancouver : pour des investissements dans les transports régionaux. Fonds pour les travaux communautaires : financement versé aux administrations locales en fonction de la population et de la croissance.

L'annonce d'aujourd'hui concerne le volet Fonds pour les travaux communautaires.

Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement du FDCC est lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir des projets d'infrastructure qui contribuent à accroître l'offre de logements et à bâtir des collectivités bien reliées.

