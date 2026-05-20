AJAX, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Canada et l'Ontario se sont associés à la Municipalité régionale de Durham pour investir conjointement 11,6 millions de dollars dans l'amélioration du transport en commun. La région de Durham, l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde, bénéficiera de ces investissements, qui contribueront à créer un réseau de transport en commun moderne et efficace permettant à un plus grand nombre de personnes de se déplacer à Durham et dans la région du Grand Toronto et de Hamilton.

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, était accompagnée de Todd McCarthy, député provincial de Durham, de Lorne Coe, député provincial de Whitby, et de John Henry, président régional et directeur général de la région de Durham, pour annoncer un investissement dans deux projets.

Le premier projet consiste à remplacer les autobus de Durham Region Transit (DRT) qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, dans le but d'accroître la fiabilité et l'efficacité du service. Les 10 nouveaux autobus au diesel de 40 pieds pour le transport rapide seront également équipés de systèmes de transport intelligent et de perception des tarifs. La modernisation du parc de véhicules de transport en commun permettra aux résidents de continuer à compter sur les services de DRT pour se déplacer au cours des années à venir.

Le deuxième projet consiste à acheter un logiciel de gestion du carburant et des fluides, ainsi qu'à l'installer et à l'intégrer au système existant de DRT. Ce logiciel aidera à optimiser l'utilisation de carburant et les besoins en entretien, réduisant ainsi les émissions de carbone et prolongeant la durée de vie des véhicules et des infrastructures de transport en commun. En aidant à réduire les coûts globaux, cet investissement contribuera à un système de transport en commun plus efficace qui disposera de plus de ressources pour poursuivre ses activités et son expansion.

Chaque mois en 2025, DRT a aidé entre 900 000 et 1,2 million d'usagers à atteindre leur destination. Alors que la région de Durham continue de croître, de plus en plus de résidents dépendront du transport en commun pour accéder aux possibilités et aux services essentiels. Les deux investissements annoncés aujourd'hui contribueront à rendre les déplacements en transport en commun plus agréables, plus durables et plus fiables dans la région de Durham.

Citations

« La région de Durham connaît une croissance rapide et, à mesure que de nouvelles personnes se joignent à notre communauté, nous devons veiller à ce que nos infrastructures puissent suivre le rythme. Les investissements annoncés aujourd'hui pour moderniser et améliorer le transport en commun constituent une étape importante pour bâtir une région plus forte, tant aujourd'hui que pour l'avenir. »

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Notre gouvernement investit dans dix nouveaux autobus pour la région de Durham afin de répondre aux besoins croissants en matière de transport en commun et de garantir aux résidents l'accès à un service de transport en commun fiable et efficace. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement historique de 70 milliards de dollars de l'Ontario dans le transport en commun, qui vise à aider les collectivités à se développer tout en assurant la mobilité des citoyens aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« En tant que l'un des plus grands réseaux de transport en commun de l'Ontario, Durham Region Transit (DRT) joue un rôle essentiel pour relier nos collectivités en pleine croissance. Ce partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial permet à DRT d'élargir son parc de véhicules et d'augmenter son offre de services afin de rendre les déplacements plus fiables pour les résidents, tout en soutenant les emplois locaux et en renforçant l'économie régionale. »

John Henry, président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 4 636 000 $ dans ces deux projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit 3 862 947 $ tandis que la contribution de la région de Durham s'élève à 3 091 054 $.

La région de Durham reçoit plus de 174,2 millions de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour soutenir des projets de transport en commun dans la région, dont 79,2 millions proviennent de dollars du gouvernement de l'Ontario.

Ce volet soutient la construction, l'expansion et l'amélioration des réseaux de transport en commun urbains et ruraux qui contribuent à améliorer les services et transforment la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

Les investissements dans le transport en commun contribuent à donner les moyens aux Canadiens de se déplacer, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, à réduire la pollution et à rendre la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et de soutenir la croissance des collectivités partout au pays.

L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord.

La région de Durham a reçu plus de 9,6 millions de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2025-2026. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du programme de la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Le programme de tarif unique de l'Ontario permet aux navetteurs d'économiser jusqu'à 1 600 $ par année. Depuis son lancement en 2024, il a permis aux Ontariens d'économiser plus de 264 millions de dollars et a facilité 82 millions de correspondances gratuites entre la TTC et GO Transit, Brampton Transit, Durham Region Transit, MiWay, Peel TransHelp et York Region Transit.

L'extension du réseau GO à Bowmanville vise à prolonger la ligne GO Lakeshore East de 18,7 kilomètres dans la région de Durham, ce qui permettra d'assurer 17 000 trajets quotidiens et 4,9 millions d'embarquements annuels d'ici 2041.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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