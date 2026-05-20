Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
20 mai, 2026, 11:00 ET
WELLINGTON, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte, et de Steve Ferguson, maire du comté de Prince Edward.
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Date :
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21 mai 2026
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Heure :
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11 h (HAE)
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Lieu :
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Rotary Room
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Wellington and District Community Centre
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111, rue Belleville
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Wellington (Ontario) K0K 1G0
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected];Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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