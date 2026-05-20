AJAX, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, de Lorne Coe, député provincial de Whitby, et de John Henry, président régional et directeur général de la région de Durham.

Date : Mercredi 20 mai 2026



Heure : 11 h (HAE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Directrice des Relations avec les médias, Cabinet du ministre des Transports de l'Ontario, [email protected]; Communications organisationnelles, Région de Durham, 905-668-4113, poste 2383, [email protected]