FORT FRANCES, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le centre sportif commémoratif de Fort Frances produira de l'énergie solaire grâce à un investissement fédéral de 589 762 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ce financement permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts annuels d'électricité de l'installation. Un système de production d'énergie solaire installé sur la toiture convertira l'énergie solaire en électricité propre destinée à être utilisée directement sur place. Ces économies seront ultimement réinvesties dans l'amélioration du bâtiment, ainsi que dans les programmes et les services proposés à l'ensemble de la communauté.

Des projets comme celui-ci s'inscrivent dans le vaste plan de la Ville de Fort Frances visant à promouvoir l'adoption d'énergies propres dans les résidences et les entreprises de l'ensemble de la communauté.

Citations

« En réduisant les émissions, en améliorant l'efficacité énergétique et en diminuant les coûts d'exploitation, des projets comme celui-ci à Fort Frances contribuent à rendre les loisirs plus abordables et accessibles, en plus de soutenir des activités qui rassemblent les gens. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, Ontario

« La Ville de Fort Frances est ravie de bénéficier d'un financement dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour la construction d'un système d'énergie solaire de 500 kW sur la toiture du centre sportif commémoratif. Ce système aidera à réduire les coûts énergétiques du centre, tout en aidant la municipalité à diminuer ses émissions et à favoriser une consommation d'énergie durable dans son installation la plus énergivore. Ce projet appuie également l'ambition du conseil municipal de positionner la communauté en tant que pôle d'énergie verte. »

Andrew Hallikas, maire, ville de Fort Frances

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 589 762 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada. Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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