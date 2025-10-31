NORTH VANCOUVER, BC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur du logement solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que l'honorable Jonathan Wilkinson, député fédéral de North Vancouver--Capilano, et Linda Buchanan, mairesse de North Vancouver, ont visité la première phase d'un ambitieux ensemble de logements abordables. Cette phase, située au 144 St Georges Avenue, a reçu le soutien du gouvernement fédéral et est sur le point d'être achevée. La deuxième phase de cet ensemble résidentiel reçoit un financement de 84,5 millions de dollars pour appuyer la construction de 179 logements locatifs sûrs et abordables au 120 St Georges Avenue. C'est un bel exemple de l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans le logement abordable partout au pays.

L'immeuble de 18 étages en bois massif offrira des logements aux personnes seules, aux couples, aux familles et aux personnes âgées de North Vancouver. Les unités locatives varieront du studio au logement de trois chambres.

Il s'agit de la deuxième phase du réaménagement du complexe North Shore Neighbourhood House, un ensemble d'habitation reposant sur plusieurs partenaires. La construction de l'immeuble a lieu sur des terrains municipaux et appuie l'engagement continu de la Ville à accroître l'offre de logements locatifs et de services communautaires. Une fois les trois phases terminées, le complexe comprendra des logements locatifs, la nouvelle North Shore Neighbourhood House, un centre de répit comptant 18 lits pour la nuit et 25 places en maison de soins de jour pour adultes, ainsi que le parc Derek Inman réaménagé.

Le budget de 2025, qui sera déposé la semaine prochaine, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et travailler à doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

« Il faut accélérer et améliorer la construction, de façon audacieuse. Par ses investissements dans les logements locatifs, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, à North Vancouver, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître l'offre de logements afin d'améliorer l'abordabilité. J'ai suivi les progrès réalisés dans la construction du futur immeuble en bois massif de 18 étages, la North Shore Neighbourhood House - le nouveau siège de notre précieux fournisseur de services communautaires. Ses 179 unités locatives, allant du studio au logement de trois chambres, constitueront une grande avancée pour l'habitation à North Vancouver, où la crise du logement est un problème réel pour de nombreuses personnes. . C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et le secteur privé unissent leurs forces. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, député fédéral de North Vancouver--Capilano

« L'aménagement du 120 St Georges Avenue est un excellent exemple de la façon dont BC Builds transforme la production de logements dans notre province. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous rendons disponibles le plus rapidement possible 179 logements locatifs et la North Shore Neighbourhood House revitalisée. Ce projet d'ensemble résidentiel montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous collaborons pour bâtir des collectivités dynamiques et inclusives. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Nous nous réjouissons de l'aide financière du gouvernement fédéral pour l'ensemble résidentiel de BC Builds situé au 120 St Georges Avenue . L'investissement dans cet ensemble, mieux connu sous le nom de phase 2 du projet de réaménagement de la North Shore Neighbourhood House, signifie de vrais logements pour les gens de North Vancouver. Il permet d'offrir des places en garderie, des programmes de mieux-être et un complexe communautaire revitalisé qui reflète le cœur de la collectivité. »

- L'honorable Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale

« Comme les coûts du logement continuent d'augmenter, il devient de plus en plus difficile pour les gens de vivre près de leur lieu de travail. Ce nouveau financement essentiel du gouvernement du Canada est un investissement dans notre engagement commun à bâtir des collectivités abordables et inclusives. Le réaménagement du complexe constitue une solution transformatrice : offrir des logements abordables, renforcer les services essentiels et encourager une collectivité dynamique et prospère pour les générations à venir. » - Linda Buchanan, mairesse de Ville de North Vancouver

« La Catalyst Community Developments Society remercie le gouvernement du Canada d'avoir rendu possible cet investissement dans le logement pour la population de North Vancouver. Cet ensemble résidentiel témoigne de ce qu'un solide leadership fédéral et des partenaires locaux engagés peuvent offrir : des logements abordables à proximité des quartiers résidentiels et des lieux de travail. À Catalyst, nous sommes prêts à redoubler d'efforts, en partenariat avec le gouvernement fédéral, pour accélérer les solutions de logement qui aident plus de personnes et renforcent plus de collectivités. Il est aussi encourageant de voir que l'engagement du Canada à l'égard du logement se concrétise par l'entremise d'organismes communautaires sans but lucratif comme Catalyst. » - Scott Dutchak, président de la Catalyst Community Developments Society

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le gouvernement fédéral a aussi récemment publié 50 trousses de conception technique téléchargeables pour le Catalogue de conception de logements. Celles-ci comprennent des plans normalisés de maisons en rangée, de quadruplex, de sixplex et de logements accessoires partout au pays. Ces conceptions à densité légère aident les constructeurs et les collectivités à réduire le temps et les coûts d'élaboration des plans de construction, ce qui aide à accélérer les approbations et les mises en chantier. Il sera plus facile d'ajouter de nouvelles options de logement dans les quartiers établis. La priorité sera accordée à la construction à ossature de bois, une méthode qui soutient les emplois locaux et fait croître notre économie.

Le financement de BC Builds fait partie de l'investissement de 19 milliards de dollars de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis que ce programme existe, les constructeurs ont commencé la production de plus de 3 900 habitations afin d'offrir plus d'options de logement aux personnes à revenu moyen dans la province.

Depuis 2017, la Province a financé plus de 93 600 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation un peu partout en Colombie-Britannique.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 84,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du FLA; 24,5 millions de dollars sous forme de subvention par la Province dans le cadre du programme BC Builds par l'intermédiaire de BC Housing; 49,5 millions de dollars de la Ville de North Vancouver pour la North Shore Neighbourhood House et le terrain pour l'ensemble résidentiel.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople

