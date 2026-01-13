Invesco Ltd. conclut une entente visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds canadiens à CI Investments Inc. English

Nouvelles fournies par

Invesco Ltd.

13 janv, 2026, 09:00 ET

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Invesco Ltd. (« Invesco ») et Invesco Canada Ltée (« Invesco Canada ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds offerts aux particuliers canadiens à CI Investments Inc., exerçant ses activités sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). Selon les modalités de l'entente et sous réserve de l'obtention de l'ensemble des consentements et approbations nécessaires, GMA CI deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de la famille d'organismes de placement collectif et de fonds négociés en bourse canadiens offerts aux particuliers d'Invesco Canada (collectivement, les « fonds »), et GMA CI conclura une entente à long terme avec certains membres du groupe d'Invesco pour continuer de fournir des services de sous-conseils à l'égard de certains fonds (l'« opération »).

L'opération fera de GMA CI le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le fiduciaire, s'il y a lieu, des fonds du groupe A et des fonds du groupe B énumérés ci-dessous après la clôture de l'opération, et les membres du groupe d'Invesco continueront d'agir à titre de sous-conseillers pour les fonds du groupe B énumérés ci-dessous :

Fonds du groupe A

Actions canadiennes

Catégorie canadienne Invesco

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco

Fonds canadien Invesco

Fonds d'actions Pur Canada Invesco

Catégorie canadienne dividendes plus Invesco

Fonds équilibré Sélect Invesco

Catégorie rendement diversifié Invesco

Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco

Fonds de croissance du revenu Invesco

FNB canadiens sous contrat

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG
Index ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF

Invesco RAFI Canadian Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco RAFI U.S. Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF

Invesco Long Term Government Bond Index ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF

Fonds du groupe B

Actions fondamentales

Catégorie franchises américaines Invesco

Catégorie mondiale équilibrée Invesco

Fonds franchises américaines Invesco

Fonds mondial équilibré Invesco

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco

Fonds de sociétés mondiales Invesco

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Catégorie marchés en développement Invesco

Catégorie mondiale dividendes Invesco

Fonds marchés en développement Invesco

Catégorie opportunités mondiales Invesco

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco

Fonds immobilier mondial Invesco

Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco

Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco

Catégorie d'actions européennes Invesco

Fonds mondial d'actions Sélect Invesco

Fonds d'actions européennes Invesco

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco

Catégorie d'actions internationales BQÉ Invesco

Catégorie internationale de croissance Invesco

Fonds d'actions internationales BQÉ Invesco

Fonds international de croissance Invesco

Titres à revenu fixe fondamentaux

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Fonds du marché monétaire canadien Invesco

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco

Solutions

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco

Portefeuille de croissance Invesco

Portefeuille FNB équilibré Invesco

Catégorie Portefeuille de croissance Invesco

Portefeuille de croissance équilibré Invesco

Fonds de contrats à terme gérés Invesco

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Invesco

Portefeuille de croissance maximum Invesco

Portefeuille de revenu équilibré Invesco

Catégorie Portefeuille de croissance maximum Invesco

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco

Portefeuille FNB prudent Invesco

Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco

Portefeuille de revenu diversifié Invesco

Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco

Fonds FNB américain RAFI Invesco

Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco

Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco

Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco

Fonds de rendement stratégique Invesco

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco

Portefeuille FNB de croissance Invesco

FNB canadiens sous contrat

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Global Bond ETF

Invesco ESG Global Bond ETF

L'opération est conditionnelle à l'obtention des approbations requises des organismes de réglementation ainsi qu'au respect d'autres conditions habituelles de clôture. Le changement de gestionnaire des fonds est conditionnel à l'obtention de l'approbation des porteurs de titres des fonds (collectivement, les « porteurs de titres »). Invesco Canada a convoqué des assemblées extraordinaires des porteurs de titres des fonds afin d'examiner le changement de gestionnaire, assemblées qui devraient se tenir le 30 mars 2026 ou vers cette date. Une circulaire décrivant le changement de gestionnaire sera envoyée par la poste aux porteurs de titres avant la tenue de l'assemblée extraordinaire. Si un fonds n'obtient pas l'approbation requise des porteurs de titres, il sera exclu de l'opération. Si toutes les approbations sont obtenues et si toutes les conditions sont respectées, la clôture de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre de 2026.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.invesco.com/ca.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 100 milliards de dollars américains au 30 septembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2026

Un placement dans des organismes de placement collectif et des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des courtages, à des frais de gestion et à d'autres frais. Un placement dans des organismes de placement collectif peut donner lieu à des commissions de suivi. Les organismes de placement collectif et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Un placement dans un FNB et un organisme de placement collectif comporte des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Il est possible d'en obtenir un exemplaire après d'Invesco Canada Ltée au www.invesco.ca.

Invesco Canada Ltée est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Invesco Ltd.

Personne-ressource pour les relations avec les médias : Andrea Raphael | [email protected] | 212 323-4202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/5714999/Invesco_Logo.jpg

 

SOURCE Invesco Ltd.

Profil de l'entreprise

Invesco Ltd.