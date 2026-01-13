TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Invesco Ltd. (« Invesco ») et Invesco Canada Ltée (« Invesco Canada ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds offerts aux particuliers canadiens à CI Investments Inc., exerçant ses activités sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). Selon les modalités de l'entente et sous réserve de l'obtention de l'ensemble des consentements et approbations nécessaires, GMA CI deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de la famille d'organismes de placement collectif et de fonds négociés en bourse canadiens offerts aux particuliers d'Invesco Canada (collectivement, les « fonds »), et GMA CI conclura une entente à long terme avec certains membres du groupe d'Invesco pour continuer de fournir des services de sous-conseils à l'égard de certains fonds (l'« opération »).

L'opération fera de GMA CI le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le fiduciaire, s'il y a lieu, des fonds du groupe A et des fonds du groupe B énumérés ci-dessous après la clôture de l'opération, et les membres du groupe d'Invesco continueront d'agir à titre de sous-conseillers pour les fonds du groupe B énumérés ci-dessous :

Fonds du groupe A

Actions canadiennes

Catégorie canadienne Invesco Catégorie d'actions Pur Canada Invesco Fonds canadien Invesco Fonds d'actions Pur Canada Invesco Catégorie canadienne dividendes plus Invesco Fonds équilibré Sélect Invesco Catégorie rendement diversifié Invesco Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco Fonds de croissance du revenu Invesco



FNB canadiens sous contrat

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG

Index ETF Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF Invesco RAFI Global Small-Mid ETF Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF Invesco RAFI U.S. Index ETF II Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) Invesco Canadian Dividend Index ETF Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF Invesco RAFI Canadian Index ETF Invesco S&P 500 ESG Index ETF Invesco RAFI U.S. Index ETF Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF Invesco NASDAQ 100 Index ETF Invesco Long Term Government Bond Index ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF

Fonds du groupe B

Actions fondamentales

Catégorie franchises américaines Invesco Catégorie mondiale équilibrée Invesco Fonds franchises américaines Invesco Fonds mondial équilibré Invesco Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco Fonds de sociétés mondiales Invesco Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco Fonds de revenu diversifié mondial Invesco Catégorie marchés en développement Invesco Catégorie mondiale dividendes Invesco Fonds marchés en développement Invesco Catégorie opportunités mondiales Invesco Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Fonds immobilier mondial Invesco Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco Catégorie d'actions européennes Invesco Fonds mondial d'actions Sélect Invesco Fonds d'actions européennes Invesco Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco Catégorie d'actions internationales BQÉ Invesco Catégorie internationale de croissance Invesco Fonds d'actions internationales BQÉ Invesco Fonds international de croissance Invesco

Titres à revenu fixe fondamentaux

Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Fonds de revenu à taux variable Invesco Fonds du marché monétaire canadien Invesco Fonds d'obligations mondiales Invesco Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco Fonds d'obligations sans contraintes Invesco Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco



Solutions

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco Portefeuille de croissance Invesco Portefeuille FNB équilibré Invesco Catégorie Portefeuille de croissance Invesco Portefeuille de croissance équilibré Invesco Fonds de contrats à terme gérés Invesco Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Invesco Portefeuille de croissance maximum Invesco Portefeuille de revenu équilibré Invesco Catégorie Portefeuille de croissance maximum Invesco Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco Portefeuille FNB prudent Invesco Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco Portefeuille de revenu diversifié Invesco Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco Fonds FNB américain RAFI Invesco Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco Fonds de rendement stratégique Invesco Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco Portefeuille FNB de croissance Invesco

FNB canadiens sous contrat

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF Invesco Canadian Core Plus Bond ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF Invesco Global Bond ETF Invesco ESG Global Bond ETF

L'opération est conditionnelle à l'obtention des approbations requises des organismes de réglementation ainsi qu'au respect d'autres conditions habituelles de clôture. Le changement de gestionnaire des fonds est conditionnel à l'obtention de l'approbation des porteurs de titres des fonds (collectivement, les « porteurs de titres »). Invesco Canada a convoqué des assemblées extraordinaires des porteurs de titres des fonds afin d'examiner le changement de gestionnaire, assemblées qui devraient se tenir le 30 mars 2026 ou vers cette date. Une circulaire décrivant le changement de gestionnaire sera envoyée par la poste aux porteurs de titres avant la tenue de l'assemblée extraordinaire. Si un fonds n'obtient pas l'approbation requise des porteurs de titres, il sera exclu de l'opération. Si toutes les approbations sont obtenues et si toutes les conditions sont respectées, la clôture de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre de 2026.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 100 milliards de dollars américains au 30 septembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2026

Un placement dans des organismes de placement collectif et des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des courtages, à des frais de gestion et à d'autres frais. Un placement dans des organismes de placement collectif peut donner lieu à des commissions de suivi. Les organismes de placement collectif et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Un placement dans un FNB et un organisme de placement collectif comporte des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Il est possible d'en obtenir un exemplaire après d'Invesco Canada Ltée au www.invesco.ca.

Invesco Canada Ltée est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Invesco Ltd.

