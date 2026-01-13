TORONTO et ATLANTA, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») et Invesco Ltd. (NYSE : IVZ), société mondiale de gestion d'actifs de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente aux termes de laquelle GMA CI fera l'acquisition des conventions de gestion liées aux activités de fonds canadiens d'Invesco, dont l'actif sous gestion total combiné s'élève à environ 26 milliards de dollars canadiens.

Selon les modalités de l'entente, GMA CI, la filiale canadienne de gestion d'actifs de CI Financial Corp. (« CI »), deviendra le gestionnaire de 100 organismes de placement collectif et fonds négociés en bourse (les « fonds ») actuellement proposés par Invesco Canada Ltée. De plus, Invesco et GMA CI concluront un partenariat stratégique à long terme dans le cadre duquel les membres du groupe d'Invesco continueront de fournir des services de gestion de portefeuille à 63 fonds dans le cadre d'une entente de sous-conseils, avec un actif total sous gestion d'environ 13 milliards de dollars canadiens, offrant ainsi aux porteurs de titres une expérience de placement cohérente et les avantages de la plateforme opérationnelle et de gestion à grande échelle de GMA CI.

À la suite de cette opération, les actifs sous gestion de GMA CI passeront à environ 170 milliards de dollars canadiens.

« Cette acquisition viendra consolider notre position parmi les plus grandes sociétés de fonds d'investissement au Canada et permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI. « Elle reflète également l'engagement continu de CI Financial à investir dans nos activités canadiennes et met en évidence les avantages liés au fait d'exercer nos activités en tant que société fermée qui nous permettent de saisir de nouvelles occasions en vue de de créer une valeur significative à long terme pour CI et nos clients. »

Invesco est reconnue comme l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux diversifiés, offrant un large éventail de capacités de placement publiques, privées, actives et passives, et est le quatrième plus grand fournisseur de FNB au monde.

« Nous sommes ravis de nous associer à GMA CI afin de continuer à servir les investisseurs canadiens tout en bénéficiant de la vaste présence dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la plateforme opérationnelle à grande échelle de l'un des principaux gestionnaires de placements du Canada », a déclaré Andrew Schlossberg, chef de la direction d'Invesco Ltd. « Cette alliance représente une occasion de croissance significative sur un marché clé de la gestion d'actifs, et nous restons déterminés à soutenir nos clients canadiens grâce à notre large gamme de stratégies de placement mondiales. »

« L'ajout des fonds d'Invesco Canada permettra de diversifier et d'améliorer notre gamme de produits, tout en y ajoutant de nouvelles stratégies et capacités importantes », a déclaré Marc-André Lewis, président et chef des placements de GMA CI. « Invesco Canada offre une gamme solide d'organismes de placement collectif et de FNB de haute qualité, composée de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, et offrant diverses stratégies innovantes. Ses activités dans le secteur des FNB, avec son large choix de mandats gérés activement, fondés sur des facteurs et passifs, offrent des solutions uniques au marché canadien. »

« De plus, notre partenariat stratégique avec Invesco garantira une relation continue avec l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde et assurera la continuité de certains fonds qui continueront à bénéficier de l'expertise de l'équipe de placement mondiale d'Invesco », a déclaré M. Lewis.

« Cette opération s'appuie sur le succès que nous avons connu au cours des six dernières années dans la modernisation de l'entreprise de GMA CI pour en faire la plateforme de placements de niveau institutionnel évolutive et intégrée qu'elle est aujourd'hui », a ajouté M. Lewis. « À mesure que notre entreprise se développe, GMA CI disposera de ressources plus importantes à offrir aux conseillers et à leurs clients, leur garantissant une excellence continue en matière de gestion de portefeuille, une sélection complète de solutions de placement de haute qualité et un niveau de service de qualité supérieure. »

La clôture de l'opération devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2026, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture, notamment l'obtention des approbations des organismes de réglementation. Dans le cadre de l'opération, les porteurs de titres de chaque fonds d'investissement d'Invesco Canada visé seront invités à approuver le changement de gestionnaire de leur fonds respectif. Si un fonds n'obtient pas l'approbation requise des porteurs de titres, il sera exclu de l'opération. De plus amples renseignements, notamment la liste de tous les fonds d'Invesco Canada visés, sont disponibles dans un communiqué distinct ici.

Morgan Stanley & Co. LLC agit à titre de conseiller financier et Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l., à titre de conseiller juridique d'Invesco. Valeurs Mobilières Jefferies, Inc. agit à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., à titre de conseiller juridique de GMA CI.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle compte 8 300 employés au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 100 milliards de dollars américains au 30 septembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Au sujet de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) est l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada. Elle offre une gamme complète de solutions, notamment des organismes de placement collectif, des fonds négociés en bourse et des placements alternatifs, afin d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 1965, GMA CI s'est bâti une réputation durable en matière d'innovation, de gestion rigoureuse des portefeuilles et d'engagement envers la réussite des investisseurs. Notre équipe d'investissement apporte une expertise approfondie en matière de recherche fondamentale, d'élaboration de portefeuille et de gestion des risques afin d'obtenir des résultats au sein d'un large éventail de catégories d'actifs. Nous travaillons en partenariat avec des conseillers financiers, des sociétés de gestion de patrimoine et des institutions pour servir plus de 1,3 million d'investisseurs. GMA CI est une filiale de CI Financial Corp., société diversifiée de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine mondial basée à Toronto. Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse www.ci.com ou sur LinkedIn.

Information et déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « DP ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les DP peuvent concerner les perspectives d'avenir et les événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des renseignements relatifs à la stratégie commerciale, à la stratégie de croissance, aux opérations, aux résultats, aux plans et aux objectifs. Plus particulièrement, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d'occasions futurs constituent des DP. Dans certains cas, les DP peuvent être repérées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projections », « perspectives », « stratégie », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « seront », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des DP. Les déclarations contenant des DP ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Ces déclarations comprennent, notamment, les déclarations concernant l'obtention, en temps opportun, des autorisations des organismes de réglementation et des approbations des porteurs de titres des fonds relativement à l'opération, la date de clôture prévue de l'opération et les perspectives et stratégies commerciales après la clôture de l'opération.

Il ne faut pas se fier indûment aux DP. Les DP contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des opinions, des estimations et des hypothèses tenant compte de l'expérience et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des DP, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéreront exactes. En outre, les DP dépendent de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces DP, notamment ceux décrits dans le présent communiqué. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les prévisions comprennent, entre autres, la possibilité que l'opération ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, en raison de l'impossibilité d'obtenir, en temps opportun ou autrement, les autorisations des organismes de réglementation et les approbations des porteurs de parts du fonds requises, ou de respecter d'autres conditions nécessaires à la conclusion de l'opération, ou pour d'autres raisons, l'incidence négative que l'échec de l'opération, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur l'entreprise, la conjoncture économique générale et les conditions du marché, y compris les taux d'intérêt et les taux de change, les marchés financiers mondiaux, l'impact des pandémies ou des épidémies, les changements dans la réglementation gouvernementale ou dans la législation fiscale, la concurrence dans le secteur, les évolutions technologiques et d'autres facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information de CI et d'Invesco déposés de temps à autre auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes liés aux activités respectives de CI et d'Invesco, ainsi que sur les facteurs de risque importants ou les hypothèses sur lesquels se fondent les renseignements contenus dans les DP, sont fournis dans les documents d'information respectifs de CI et d'Invesco, y compris, dans le cas de CI, sa plus récente notice annuelle déposée et tout rapport de gestion intermédiaire déposé ultérieurement, qui sont disponibles sous le profil de CI sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été formulée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date du présent communiqué et est susceptible de changer après cette date. CI et Invesco déclinent toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Un placement dans des organismes de placement collectif et des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Des renseignements importants concernant les organismes de placement collectif et les FNB figurent dans leur prospectus respectif. Les organismes de placement collectif et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Vous paierez habituellement des courtages à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de FNB sur des bourses canadiennes reconnues. Si l'opération d'achat ou de vente de parts est effectuée sur ces bourses canadiennes, il se peut que les investisseurs aient à verser des sommes supérieures à la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent des parts d'un FNB et ils sont susceptibles de recevoir moins que cette valeur lorsqu'ils les vendent.

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'organismes de placement collectif gérés par Gestion mondiale d'actifs CI. Elle ne doit pas être interprétée comme un conseil en matière de placement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cette fin. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude des renseignements contenus dans le présent document au moment de sa publication. Il faut solliciter, s'il y a lieu, les conseils de professionnels concernant un placement en particulier. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre toute modification dans leur stratégie de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale enregistrée de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc., 2026. Tous droits réservés.

Personnes-ressources :

Invesco

Relations avec les investisseurs d'Invesco : Greg Ketron +1-404-724-4299; Jennifer Church +1-404-439-3428

Relations avec les médias d'Invesco : Andrea Raphael +1-929-729-3843; [email protected]

Gestion mondiale d'actifs CI

Murray Oxby

Vice-président, Communications corporatives

416 681-3254

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/5715079/Invesco_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860507/CI_GAM___RGB_F.jpg

SOURCE Invesco Ltd.