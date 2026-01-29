TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui la modification du niveau de risque de l'un de ses fonds négociés en bourse (FNB) domiciliés au Canada. Cette modification du niveau de risque entre en vigueur immédiatement et est présentée plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB et série Symbole boursier Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

- Parts couvertes en $ CA QQJR.F Moyen à élevé Élevé

La modification du niveau de risque a été effectuée conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui vise à déterminer le niveau de risque de placement des fonds. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs et stratégies de placement de ce FNB. Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement d'un FNB figure dans le prospectus le plus récent.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 100 milliards de dollars américains au 30 septembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement à gestion active et passive dans les secteurs public et privé. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

L'indice NASDAQ Next Generation 100MD est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et d'une sous-licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère approprié du Invesco NASDAQ 100 Next Gen 100 Index ETF (le « produit »). Le produit n'est pas émis, approuvé, vendu ou recommandé par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PRODUIT.

