Les nouveaux FNB couverts en $ CA et en $ US offrent aux investisseurs un meilleur accès à des solutions axées sur le revenu, conçues pour assurer la durabilité à long terme des portefeuilles

TORONTO, 6 novembre 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de FNB Canadian Income Avantage avec le lancement de quatre nouvelles variantes en devises du Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI) et du Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QCI) :

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - couvert en $ CA (EQLI.F)

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US (EQLI.U)

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvert en $ CA (QQCI.F)

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US (QQCI.U)

Le EQLI et le QQCI sont conçus pour utiliser une superposition active d'options afin d'équilibrer une participation importante aux marchés boursiers et un revenu mensuel régulier. La gamme Canadian Income Advantage vise à générer des rendements intéressants et une croissance à long terme du capital des investisseurs, avec une volatilité inférieure à celle des indices de référence. Jusqu'à présent, la gamme a enregistré des résultats positifs, avec un rendement élevé et constant. Le lancement des nouvelles séries couvertes en $ CA et non couvertes en $ US offre plus de souplesse aux investisseurs canadiens et internationaux ayant des préférences de change et des objectifs de portefeuille variés.

« Nous avons lancé le EQLI et le QQCI sur le marché afin de répondre à l'appétit croissant pour les solutions dynamiques à gestion active conçues pour générer un revenu sans sacrifier l'exposition aux actions de qualité, a déclaré Pat Chiefalo, vice-président principal et chef des produits, Canada. Grâce aux séries couvertes en $ CA et aux séries non couvertes en $ US de la gamme de FNB Canadian Income Advantage, nous élargissons l'accessibilité à ceux-ci afin d'offrir un meilleur contrôle sur l'exposition aux devises et de renforcer notre engagement à proposer des stratégies diversifiées axées sur les résultats à nos investisseurs. »

Depuis leur lancement en août 2024, le EQLI et le QQCI ont collectivement mobilisé un actif de plus de 214 millions de dollars canadiens[i]. Le succès des premiers FNB de la gamme Canadian Income Advantage s'explique par l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions qui proposent un revenu stable et de qualité, tout en équilibrant le rendement et la croissance pour limiter le risque de baisse.

Grâce à ces nouvelles séries, les investisseurs bénéficient désormais d'un meilleur accès aux atouts stratégiques de cette gamme, avec un accès élargi à des solutions axées sur le revenu susceptibles de répondre à leurs objectifs de portefeuille uniques.

L'offre initiale des quatre FNB énumérés ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture du marché le 6 novembre 2025.

1 Invesco Research, au 27 octobre 2025.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle compte 8 300 employés au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 100 milliards de dollars au 30 septembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée. Invesco Canada Ltée est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Invesco Ltd.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Les placements dans un fonds négocié en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.com/ca/fr.

Bien que les FNB Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) et Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI) participent à la hausse du marché, leur participation pourrait être limitée en échange d'un revenu supérieur provenant de leur stratégie d'options.

L'indice Nasdaq-100MD est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et d'une sous-licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère approprié du Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (le « produit »). Le produit n'est pas émis, approuvé, vendu ou recommandé par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PRODUIT.

S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Capital Management LLC et à ses sous-titulaires. L'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

Personne-ressource: Samantha Brandifino, [email protected], 332 323-5557

SOURCE Invesco Ltd.