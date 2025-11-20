TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions estimatives de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse (FNB) Invesco. Les porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025 recevront ces distributions, qui se composeront généralement de gains en capital seulement. Les distributions seront réinvesties et les parts qui en résulteront seront immédiatement consolidées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Les investisseurs qui ne détiennent pas leurs parts dans un régime enregistré devront déclarer les montants imposables et le prix de base rajusté de leur placement augmentera.

Veuillez noter que ces données ne sont que des estimations, au 10 octobre 2025, et qu'elles peuvent changer avant la fin de l'année d'imposition des FNB, soit le décembre 2025. Ces estimations ne portent que sur les montants annuels et ne tiennent pas compte des distributions mensuelles ou trimestrielles en espèces estimatives.

Les montants définitifs des distributions de fin d'année, ainsi que les distributions mensuelles et trimestrielles en espèces, seront annoncés vers le 19 décembre 2025. La composition fiscale de toutes les distributions déclarées en 2025 sera déclarée avant la fin de février 2026.

Nom du FNB Invesco Symbole † Distribution réinvestie estimative par part ($) Titres à revenu fixe



Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF PFL 0,00 Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,00 Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,00 Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF - $ US IUFR.U 0,00 Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA ICCB 0,00 Invesco Global Bond ETF - $ CA ICGB 0,00 Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF BESG 0,00 Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA IWBE 0,00 Revenu d'actions Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 1,40 Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE 1,67 Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IUAE 0,57 Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IUAE.F 0,52 Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IIAE 2,70 Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IIAE.F 1,32 Actions à faible volatilité Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA ULV.C 0,36 Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged ULV.F 0,60 Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US ULV.U 0,00 Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,00 Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF QQCE 0,00 Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQCE.F 0,00 Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA ESG 0,39 Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA hedged ESG.F 0,00 Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA ESGC 0,58 Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IICE 0,00 Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - couvertes en $ CA IICE.F 0,00 Actions équipondérées Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA EQLI 0,00 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - couvertes en $ CA EQLI.F 0,00 Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US EQLI.U 0,00 Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA EQL 0,00 Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQL.F 0,00 Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US EQL.U 0,00 Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA EQE 0,08 Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQE.F 0,00 Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF EQLT 0,21 Actions visées par la méthodologie Fundamental Index® Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF PXC 2,16 Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA PZW 0,00 Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA hedged PZW.F 0,00 Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ US PZW.U 0,00 Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ CA PXS 0,30 Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ US PXS.U 0,00 Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF - $ CA hedged PXU.F 0,53 Actions américaines Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA QQCI 0,00 Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvertes en $ CA QQCI.F 0,00 Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US QQCI.U 0,00 Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA QQC 0,00 Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA hedged QQC.F 0,00 Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA QQEQ 0,93 Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $ CA QQEQ.F 0,00 Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA QQJR 0,00 Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQJR.F 0,00 Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF IUMF 0,00 Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IUMF.F 0,00 Actions mondiales Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF IGET 0,00 Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - couvertes en $ CA IGET.F 0,00 Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF INAI 1,98 Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - couvertes en $ CA INAI.F 1,45 Actions internationales Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF IIMF 0,00 Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IIMF.F 0,00

† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« FTSE® », « Russell® », « Russell 1000® », et « FTSE Russell® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. Aucune des sociétés du groupe LSE, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB Invesco ou quant à la pertinence des indices aux fins auxquelles Invesco les utilise.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar Inc. (y compris ses sociétés affiliées, « Morningstar ») utilisée à certaines fins par Invesco aux termes d'une licence. Morningstar ne parraine pas les FNB Invesco, ne les appuie pas, n'en vend pas les parts et n'en fait pas la promotion. Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires d'un FNB Invesco ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans un FNB Invesco.

Les indices Nasdaq-100® Equal Weighted, Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100®, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM et NASDAQ Select Canadian DividendTM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

