Invesco Canada annonce les distributions en espèces et réinvesties annuelles estimatives de ses FNB pour 2025

TORONTO, le 19 décembre 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour décembre 2025 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 8 janvier 2026.

De plus, Invesco a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties annuelles estimatives pour ses FNB Invesco. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025 recevront ces distributions, qui seront généralement composées de gains en capital et de remboursement de capital. Les distributions seront réinvesties et les parts additionnelles résultant de cette opération seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas et le prix de base rajusté du placement augmentera. Les investisseurs qui détiennent leurs parts dans un régime non enregistré auront également des montants imposables à déclarer.

Veuillez noter que ces données sont des estimations uniquement, en date du 15 décembre 2025. En cas de changements requis aux taux de distribution, Invesco annoncera les distributions en espèces et réinvesties annuelles finales pour tous les fonds aux alentours du 29 décembre 2025. Si aucun changement n'est requis aux taux de distribution par action, les taux indiqués ci-dessous sont finaux pour l'année fiscale 2025. Généralement, la distribution par part pourrait augmenter si les parts nettes en circulation d'un fonds baissent avant le 30 décembre 2025, ou si des événements imprévus surviennent.

La composition fiscale de toutes les distributions déclarées en 2025 sera déclarée avant la fin de février 2026.

Les détails sur les montants des distributions par part sont comme suit:

Nom du FNB Invesco Symbole† Distribution réinvestie annuelle estimative par part ($) Distribution en espèces estimative par part ($) Fréquence des paiements Titres à revenu fixe Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF PFL 0,00000 0,05342 Mensuelle Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,00000 0,05232 Mensuelle Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,00000 0,13445 Mensuelle Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF - $ US IUFR.U 0,00000 0,06177 Mensuelle Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA ICCB 0,00000 0,06633 Mensuelle Invesco Global Bond ETF - $ CA ICGB 0,00000 0,06256 Mensuelle Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF BESG 0,00000 0,05415 Mensuelle Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA IWBE 0,00000 0,04547 Mensuelle Revenu d'actions Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 1,42230 0,13029 Mensuelle Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE 1,79844 0,09058 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IUAE 0,80497 0,04333 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IUAE.F 0,58546 0,04049 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IIAE 2,96075 0,08629 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IIAE.F 1,97018 0,09759 Mensuelle Actions à faible volatilité Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA ULV.C 0,12460 0,08745 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged ULV.F 1,56418 0,07907 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US ULV.U 0,00000 0,04088 Mensuelle Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,00000 0,10640 Mensuelle Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF QQCE 0,00000 0,02784 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQCE.F 0,00000 0,02810 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA ESG 0,92447 0,11817 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA hedged ESG.F 0,00000 0,12048 Trimestrielle Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA ESGC 0,37685 0,29584 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IICE 0,10083 2,81925 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - couvertes en $ CA IICE.F 0,00000 0,44074 Trimestrielle Actions équipondérées Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA EQLI 0,00000 0,15130 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - couvertes en $ CA EQLI.F 0,00000 0,14638 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US EQLI.U 0,00000 0,14630 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA EQL 0,00000 0,15782 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQL.F 0,00000 0,12197 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US EQL.U 0,00000 0,16637 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA EQE 0,05854 0,16570 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQE.F 0,00000 0,16468 Trimestrielle Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF EQLT 0,24672 0,14019 Trimestrielle Actions visées par la méthodologie Fundamental Index® Invesco RAFI Canadian Index ETF PXC 2,09452 0,34203 Trimestrielle Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA PZW 0,00000 0,39558 Trimestrielle Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA hedged PZW.F 0,00000 0,26834 Trimestrielle Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ US PZW.U 0,00000 0,28167 Trimestrielle Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ CA PXS 0,00000 0,27500 Trimestrielle Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ US PXS.U 0,00000 0,22564 Trimestrielle Invesco RAFI U.S. Index ETF - $ CA hedged PXU.F 0,11828 0,38199 Trimestrielle Actions américaines Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA QQCI 0,00000 0,18405 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvertes en $ CA QQCI.F 0,00000 0,15729 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US QQCI.U 0,00000 0,15720 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA QQC 0,00000 0,04012 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA hedged QQC.F 0,00000 0,20591 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA QQEQ 0,45707 0,07002 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $ CA QQEQ.F 0,00000 0,11142 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA QQJR 0,00000 0,18878 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQJR.F 0,00000 0,43910 Trimestrielle Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF IUMF 0,00000 0,05947 Trimestrielle Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IUMF.F 0,00000 0,06482 Trimestrielle Actions mondiales Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF IGET 0,00000 5,18630 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - couvertes en $ CA IGET.F 0,00000 4,54711 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF INAI 1,69412 0,00621 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - couvertes en $ CA INAI.F 1,65435 0,01164 Trimestrielle Actions internationales Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF IIMF 0,00000 0,34045 Trimestrielle Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IIMF.F 0,00000 0,39203 Trimestrielle

† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« Russell® » et « Russell 1000® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. Aucune des sociétés du groupe LSE, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB Invesco ou quant à la pertinence des indices aux fins auxquelles Invesco les utilise.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar Inc. (y compris ses sociétés affiliées, « Morningstar ») utilisée à certaines fins par Invesco aux termes d'une licence. Morningstar ne parraine pas les FNB Invesco, ne les appuie pas, n'en vend pas les parts et n'en fait pas la promotion. Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires d'un FNB Invesco ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans un FNB Invesco.

Les indices Nasdaq-100® Equal Weighted, Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100®, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM et NASDAQ Select Canadian DividendTM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com/ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2025

Personne-ressource : Samantha Brandifino, +1 332.323.5557, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.