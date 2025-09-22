TORONTO, le 22 septembre 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour septembre 2025 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 29 septembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 7 octobre 2025.

Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :

Nom du FNB Invesco Symbole† Distribution par part ($) Fréquence des paiements Répartition de l'actif Invesco Low Volatility Portfolio ETF PLV 0,05787 Mensuelle Titres à revenu fixe Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF PFL 0,04724 Mensuelle Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,04797 Mensuelle Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF PFH.F 0,07782 Mensuelle Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,05300 Mensuelle Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) IUFR.U 0,06730 Mensuelle Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA ICCB 0,06485 Mensuelle Invesco Global Bond ETF - $ CA ICGB 0,06496 Mensuelle Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF BESG 0,05744 Mensuelle Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA IWBE 0,04771 Mensuelle Revenu d'actions Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 0,12967 Mensuelle Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF ICAE 0,06763 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IUAE 0,03325 Mensuelle Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IUAE.F 0,03144 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA IIAE 0,06502 Mensuelle Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA IIAE.F 0,06078 Mensuelle Actions à faible volatilité Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA ULV.C 0,05437 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged ULV.F 0,07676 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US ULV.U 0,03948 Mensuelle Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,10428 Mensuelle Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG



Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF QQCE 0,02745 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQCE.F 0,02223 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF QQJE 0,01777 Trimestrielle Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQJE.F 0,01477 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA ESG 0,09850 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA hedged ESG.F 0,08983 Trimestrielle Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA ESGC 0,20008 Trimestrielle Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF IXTE 0,17133 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IICE 0,39521 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - couvertes en $ CA IICE.F 0,39024 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF ISTE 0,05540 Trimestrielle Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF - couvertes en $ CA ISTE.F 0,04753 Trimestrielle Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF IUCE 0,05240 Trimestrielle Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF - couvertes en $ CA IUCE.F 0,04637 Trimestrielle Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF ICTE 0,14045 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF IITE 0,13545 Trimestrielle Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF - couvertes en $ CA IITE.F 0,13537 Trimestrielle Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF IUTE 0,05775 Trimestrielle Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF - couvertes en $ CA IUTE.F 0,04953 Trimestrielle Actions équipondérées



Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA EQLI 0,14915 Mensuelle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA EQL 0,13358 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQL.F 0,11126 Trimestrielle Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US EQL.U 0,09763 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA EQE 0,16079 Trimestrielle Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged EQE.F 0,15826 Trimestrielle Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF EQLT 0,13988 Trimestrielle Actions visées par la méthodologie Fundamental Index® Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF PXC 0,34755 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA PZW 0,14068 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA hedged PZW.F 0,09907 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF - $ US PZW.U 0,10190 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ CA PXS 0,18038 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II - $ US PXS.U 0,13117 Trimestrielle Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF - $ CA hedged PXU.F 0,23208 Trimestrielle Actions américaines



Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA QQCI 0,18107 Mensuelle Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA QQC 0,03887 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA hedged QQC.F 0,18548 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA QQEQ 0,04183 Trimestrielle Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $ CA QQEQ.F 0,03501 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA QQJR 0,02436 Trimestrielle Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA QQJR.F 0,02021 Trimestrielle Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF IUMF 0,03650 Trimestrielle Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IUMF.F 0,03395 Trimestrielle Actions mondiales Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF IGET 0,04562 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - couvertes en $ CA IGET.F 0,04225 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF INAI 0,00228 Trimestrielle Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - couvertes en $ CA INAI.F 0,00307 Trimestrielle Actions internationales Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF IIMF 0,10197 Trimestrielle Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA IIMF.F 0,09866 Trimestrielle













† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« FTSE® », « Russell® », « Russell 1000® », et « FTSE Russell® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. Aucune des sociétés du groupe LSE, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB Invesco ou quant à la pertinence des indices aux fins auxquelles Invesco les utilise.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar Inc. (y compris ses sociétés affiliées, « Morningstar ») utilisée à certaines fins par Invesco aux termes d'une licence. Morningstar ne parraine pas les FNB Invesco, ne les appuie pas, n'en vend pas les parts et n'en fait pas la promotion. Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires d'un FNB Invesco ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans un FNB Invesco.

Les indices Nasdaq-100® Equal Weighted, Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100®, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM et NASDAQ Select Canadian DividendTM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com/ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2025

Personne-ressource : Samantha Brandifino, +1 332.323.5557, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.