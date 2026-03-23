Invesco Canada annonce les distributions en espèces de ses FNB English

Nouvelles fournies par

Invesco Ltd.

23 mars, 2026, 16:00 ET

TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour mars 2026 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 30 mars 2026 recevront les distributions en espèces payables le 8 avril 2026.

Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :

Nom du FNB Invesco

Symbole

Distribution par part ($)

Fréquence des paiements

Titres à revenu fixe

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

PFL

0,03888

Mensuelle

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PSB

0,04800

Mensuelle

Invesco Long Term Government Bond Index ETF

PGL

0,05358

Mensuelle

Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)

IUFR.U

0,06155

Mensuelle

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA

ICCB

0,06539

Mensuelle

Invesco Global Bond ETF - $ CA

ICGB

0,05927

Mensuelle

Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

BESG

0,05340

Mensuelle

Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA

IWBE

0,05017

Mensuelle

Revenu d'actions

Invesco Canadian Dividend Index ETF

PDC

0,13151

Mensuelle

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF

ICAE

0,06925

Mensuelle

Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA

IUAE

0,03262

Mensuelle

Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA

IUAE.F

0,03069

Mensuelle

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA

IIAE

0,06547

Mensuelle

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA

IIAE.F

0,06333

Mensuelle

Actions à faible volatilité

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA

ULV.C

0,05559

Mensuelle

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged

ULV.F

0,07823

Mensuelle

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US

ULV.U

0,04052

Mensuelle

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

TLV

0,10704

Mensuelle

Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG



Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

QQCE

0,02658

Trimestrielle

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - couvertes en $ CA

QQCE.F

0,02135

Trimestrielle

Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA

ESG

0,09467

Trimestrielle

Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA hedged

ESG.F

0,08595

Trimestrielle

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA

ESGC

0,19333

Trimestrielle

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

IICE

0,12301

Trimestrielle

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - couvertes en $ CA

IICE.F

0,13480

Trimestrielle

Actions équipondérées

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA

EQLI

0,14849

Mensuelle

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - couvertes en $ CA

EQLI.F

0,14328

Mensuelle

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US

EQLI.U

0,14395

Mensuelle

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA

EQL

0,13388

Trimestrielle

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged

EQL.F

0,11104

Trimestrielle

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US

EQL.U

0,09798

Trimestrielle

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA

EQE

0,15757

Trimestrielle

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged

EQE.F

0,15916

Trimestrielle

Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF

EQLT

0,13900

Trimestrielle

Actions visées par la méthodologie Fundamental Index®

Invesco RAFI Canadian Index ETF

PXC

0,34187

Trimestrielle

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA

PZW

0,12163

Trimestrielle

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA hedged

PZW.F

0,08743

Trimestrielle

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ US

PZW.U

0,08837

Trimestrielle

Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ CA

PXS

0,16548

Trimestrielle

Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ US

PXS.U

0,12061

Trimestrielle

Invesco RAFI U.S. Index ETF - $ CA hedged

PXU.F

0,21188

Trimestrielle

Actions américaines

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA

QQCI

0,17893

Mensuelle

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvertes en $ CA

QQCI.F

0,15296

Mensuelle

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US

QQCI.U

0,15320

Mensuelle

Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA

QQC

0,03817

Trimestrielle

Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA hedged

QQC.F

0,18155

Trimestrielle

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA

QQEQ

0,04502

Trimestrielle

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $ CA

QQEQ.F

0,03747

Trimestrielle

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA

QQJR

0,01913

Trimestrielle

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA

QQJR.F

0,01558

Trimestrielle

Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF

IUMF

0,04735

Trimestrielle

Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA

IUMF.F

0,04382

Trimestrielle

Actions mondiales

Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF

IGET

0,03165

Trimestrielle

Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - couvertes en $ CA

IGET.F

0,03029

Trimestrielle

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

INAI

0,00040

Trimestrielle

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - couvertes en $ CA

INAI.F

0,00130

Trimestrielle

Actions internationales

Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF

IIMF

0,13925

Trimestrielle

Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA

IIMF.F

0,14014

Trimestrielle

 Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

« Russell® » et « Russell 1000® » sont les marques de commerce de la société en question faisant partie du London Stock Exchange Group plc et des entreprises de son groupe (les « sociétés du groupe LSE ») et sont utilisées sous licence par les sociétés du groupe LSE. Aucune des sociétés du groupe LSE, approuvent ou font la promotion des FNB Invesco; les sociétés du groupe LSE et RA n'ont aucun lien avec eux et n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur émission, de leur exploitation et de leurs opérations, et ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB Invesco ou quant à la pertinence des indices aux fins auxquelles Invesco les utilise.

Morningstar® est une marque déposée de Morningstar Inc. (y compris ses sociétés affiliées, « Morningstar ») utilisée à certaines fins par Invesco aux termes d'une licence. Morningstar ne parraine pas les FNB Invesco, ne les appuie pas, n'en vend pas les parts et n'en fait pas la promotion. Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires d'un FNB Invesco ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans un FNB Invesco.

Les indices Nasdaq-100® Equal Weighted, Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100®, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM, Nasdaq Next Generation 100 ESGTM et NASDAQ Select Canadian DividendTM sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisé aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le ou les FNB Invesco quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les FNB Invesco ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com/ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 200 milliards de dollars américains au 31 décembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2026

Personne-ressource : Samantha Brandifino, +1 332.323.5557, [email protected]  

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg 

SOURCE Invesco Ltd.

Profil de l'entreprise

Invesco Ltd.