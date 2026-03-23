Nouvelles fournies parInvesco Ltd.
23 mars, 2026, 16:00 ET
TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui les distributions pour mars 2026 de ses fonds négociés en bourse (FNB). Les porteurs de parts inscrits au 30 mars 2026 recevront les distributions en espèces payables le 8 avril 2026.
Le détail des montants des distributions par part se présente comme suit :
|
Nom du FNB Invesco
|
Symbole†
|
Distribution par part ($)
|
Fréquence des paiements
|
Titres à revenu fixe
|
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF
|
PFL
|
0,03888
|
Mensuelle
|
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF
|
PSB
|
0,04800
|
Mensuelle
|
Invesco Long Term Government Bond Index ETF
|
PGL
|
0,05358
|
Mensuelle
|
Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD)
|
IUFR.U
|
0,06155
|
Mensuelle
|
Invesco Canadian Core Plus Bond ETF - $ CA
|
ICCB
|
0,06539
|
Mensuelle
|
Invesco Global Bond ETF - $ CA
|
ICGB
|
0,05927
|
Mensuelle
|
Titres à revenu fixe axés sur les facteurs ESG
|
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF
|
BESG
|
0,05340
|
Mensuelle
|
Invesco ESG Global Bond ETF - $ CA
|
IWBE
|
0,05017
|
Mensuelle
|
Revenu d'actions
|
Invesco Canadian Dividend Index ETF
|
PDC
|
0,13151
|
Mensuelle
|
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF
|
ICAE
|
0,06925
|
Mensuelle
|
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA
|
IUAE
|
0,03262
|
Mensuelle
|
Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA
|
IUAE.F
|
0,03069
|
Mensuelle
|
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - $ CA
|
IIAE
|
0,06547
|
Mensuelle
|
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF - couvertes en $ CA
|
IIAE.F
|
0,06333
|
Mensuelle
|
Actions à faible volatilité
|
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA
|
ULV.C
|
0,05559
|
Mensuelle
|
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ CA hedged
|
ULV.F
|
0,07823
|
Mensuelle
|
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $ US
|
ULV.U
|
0,04052
|
Mensuelle
|
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
|
TLV
|
0,10704
|
Mensuelle
|
Revenu d'actions axé sur les facteurs ESG
|
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
|
QQCE
|
0,02658
|
Trimestrielle
|
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF - couvertes en $ CA
|
QQCE.F
|
0,02135
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA
|
ESG
|
0,09467
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P 500 ESG Index ETF - $ CA hedged
|
ESG.F
|
0,08595
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF - $ CA
|
ESGC
|
0,19333
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF
|
IICE
|
0,12301
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P International Developed ESG Index ETF - couvertes en $ CA
|
IICE.F
|
0,13480
|
Trimestrielle
|
Actions équipondérées
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ CA
|
EQLI
|
0,14849
|
Mensuelle
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - couvertes en $ CA
|
EQLI.F
|
0,14328
|
Mensuelle
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF - $ US
|
EQLI.U
|
0,14395
|
Mensuelle
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA
|
EQL
|
0,13388
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged
|
EQL.F
|
0,11104
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF - $ US
|
EQL.U
|
0,09798
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA
|
EQE
|
0,15757
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF - $ CA hedged
|
EQE.F
|
0,15916
|
Trimestrielle
|
Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF
|
EQLT
|
0,13900
|
Trimestrielle
|
Actions visées par la méthodologie Fundamental Index®
|
Invesco RAFI Canadian Index ETF
|
PXC
|
0,34187
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA
|
PZW
|
0,12163
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ CA hedged
|
PZW.F
|
0,08743
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - $ US
|
PZW.U
|
0,08837
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ CA
|
PXS
|
0,16548
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI U.S. Index ETF II - $ US
|
PXS.U
|
0,12061
|
Trimestrielle
|
Invesco RAFI U.S. Index ETF - $ CA hedged
|
PXU.F
|
0,21188
|
Trimestrielle
|
Actions américaines
|
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ CA
|
QQCI
|
0,17893
|
Mensuelle
|
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - couvertes en $ CA
|
QQCI.F
|
0,15296
|
Mensuelle
|
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF - $ US
|
QQCI.U
|
0,15320
|
Mensuelle
|
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA
|
QQC
|
0,03817
|
Trimestrielle
|
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $ CA hedged
|
QQC.F
|
0,18155
|
Trimestrielle
|
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - $ CA
|
QQEQ
|
0,04502
|
Trimestrielle
|
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $ CA
|
QQEQ.F
|
0,03747
|
Trimestrielle
|
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - $ CA
|
QQJR
|
0,01913
|
Trimestrielle
|
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF - couvertes en $ CA
|
QQJR.F
|
0,01558
|
Trimestrielle
|
Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF
|
IUMF
|
0,04735
|
Trimestrielle
|
Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA
|
IUMF.F
|
0,04382
|
Trimestrielle
|
Actions mondiales
|
Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF
|
IGET
|
0,03165
|
Trimestrielle
|
Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF - couvertes en $ CA
|
IGET.F
|
0,03029
|
Trimestrielle
|
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
|
INAI
|
0,00040
|
Trimestrielle
|
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF - couvertes en $ CA
|
INAI.F
|
0,00130
|
Trimestrielle
|
Actions internationales
|
Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF
|
IIMF
|
0,13925
|
Trimestrielle
|
Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF - couvertes en $ CA
|
IIMF.F
|
0,14014
|
Trimestrielle
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