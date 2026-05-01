TORONTO, le 1er mai 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des modifications proposées de sa gamme d'organismes de placement collectif (« OPC ») et de FNB canadiens.

Changements de nom de fonds

Avec prise d'effet le 8 mai 2026 ou vers cette date, le nom du « Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF » (« IIMF » et « IUMF.F ») sera changé pour « Invesco International Developed Multifactor Index ETF » et le nom du « Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF » (« IUMF » et « IUMF.F ») sera changé pour « Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF ».

Aucun changement n'est apporté aux objectifs de placement ou aux stratégies de placement du Invesco International Developed Dynamic-Multifactor Index ETF et du Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF, et les ISIN et les symboles boursiers des fonds demeureront les mêmes.

Annulations de séries

La série PTF et/ou la série PTFU, selon le cas, des OPC suivants seront annulées à compter de la fermeture des bureaux le 29 mai 2026 ou vers cette date. À compter d'aujourd'hui, les séries d'actions et de parts des OPC suivants ne sont plus offertes :

Fonds Série Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco PTF Catégorie marchés en développement Invesco PTFU Fonds marchés en développement Invesco PTFU Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco PTF Catégorie d'actions européennes Invesco PTF et PTFU Fonds d'actions européennes Invesco PTFU Fonds de revenu à taux variable Invesco PTF Catégorie mondiale équilibrée Invesco PTF Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco PTF Fonds de sociétés mondiales Invesco PTFU Catégorie opportunités mondiales Invesco PTFU Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco PTFU Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco PTF Catégorie d'actions Pur Canada Invesco PTF Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco PTF

Dissolutions de fonds

Le Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens sera dissous à compter de la fermeture des bureaux le 10 juillet 2026 ou vers cette date, et le Invesco ESG Global Bond ETF sera dissous à compter de la fermeture des bureaux le 17 juillet 2026 ou vers cette date (les « dissolutions »).

À compter d'aujourd'hui, le Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens n'est plus offert aux nouveaux investisseurs, à moins que le gestionnaire du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens ne l'autorise. Les investisseurs existants et ceux autorisés par le gestionnaire du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens peuvent continuer de souscrire des parts du fonds jusqu'au 9 juillet 2026.

Les parts du Invesco ESG Global Bond ETF continueront d'être inscrites et négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») jusqu'à la fermeture des bureaux le 13 juillet 2026 ou vers cette date, date à laquelle il est prévu que les parts seront radiées de la TSX et cesseront d'y être négociées. Aucune nouvelle souscription de parts du Invesco ESG Global Bond ETF ne sera acceptée après la fermeture des bureaux le 30 juin 2026. Les porteurs de parts du Invesco ESG Global Bond ETF peuvent continuer à présenter des demandes d'échange de parts jusqu'à la fermeture des bureaux le 13 juillet 2026 ou vers cette date, et des demandes de rachats de parts jusqu'au 17 juillet 2026.

Comme il a été précédemment annoncé, Invesco a conclu une entente définitive visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds canadiens à CI Investments Inc., exerçant ses activités sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). Selon les modalités de l'entente et sous réserve de l'obtention de l'ensemble des consentements et approbations nécessaires, GMA CI deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de la famille d'organismes de placement collectif et de fonds négociés en bourse d'Invesco Canada, ce qui comprend le Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens et le Invesco ESG Global Bond ETF (l'« opération »). Les porteurs de parts du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens et du Invesco ESG Global Bond ETF ont déjà approuvé le changement de gestionnaire au profit de GMA CI dans le cadre de l'opération et, par conséquent, si la clôture de l'opération a lieu et que GMA CI devient le gestionnaire du Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens et du Invesco ESG Global Bond ETF avant les dissolutions, GMA CI se chargera des étapes restantes liées aux dissolutions qui doivent être effectuées après la clôture de l'opération.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2,2 billions de dollars américains au 31 mars 2026, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com (en anglais seulement).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements, veuillez communiquer avec nous au 1 800 874-6275.

Le présent document ne vise pas à donner des conseils juridiques, comptables ou fiscaux ni des conseils de placement particuliers. Si de tels conseils sont requis, les services d'un professionnel compétent devraient être retenus.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif.

Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée.

Sauf indication contraire, toutes les données sont créées par Invesco.

Remarque : Ce ne sont pas tous les produits, documents ou services qui sont offerts dans tous les emplacements. Les professionnels financiers devraient communiquer avec leur bureau principal.

« FTSE® », « RussellMD », « Russell 1000MD » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce de la société pertinente de London Stock Exchange Group plc et de ses sociétés (collectivement, les « sociétés du groupe LSE »), et sont utilisées par une société du groupe LSE aux termes d'une licence. Les sociétés du groupe LSE ne font pas le parrainage ou la promotion des FNB Invesco ni n'y donnent leur aval, et elles n'y sont aucunement reliées et n'engagent aucunement leur responsabilité à l'égard de leur émission, exploitation et négociation. De plus, les sociétés du groupe LSE ne donnent aucune garantie et ne font aucune affirmation, déclaration ou prévision concernant les résultats à obtenir des FNB Invesco ou le caractère approprié des indices aux fins auxquelles ils sont utilisés par Invesco.

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Publié le 1er mai 2026 © Invesco Canada Ltée 2026 NA5347100

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Information et déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « DP ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les DP peuvent concerner les perspectives d'avenir et les événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des renseignements relatifs à la stratégie commerciale, à la stratégie de croissance, aux opérations, aux résultats, aux plans et aux objectifs. Plus particulièrement, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d'occasions futurs constituent des DP. Dans certains cas, les DP peuvent être repérées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projections », « perspectives », « stratégie », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « seront », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des DP. Les déclarations contenant des DP ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Ces déclarations comprennent, notamment, les déclarations concernant la clôture prévue de l'opération et la prise en charge de certaines étapes restantes liées aux dissolutions par GMA CI. Il ne faut pas se fier indûment aux DP. Les DP contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des opinions, des estimations et des hypothèses tenant compte de l'expérience et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des DP, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéreront exactes. En outre, les DP dépendent de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces DP, notamment ceux décrits dans le présent communiqué. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les prévisions comprennent, entre autres, la possibilité que l'opération ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, en raison de l'impossibilité d'obtenir, en temps opportun ou autrement, les autorisations des organismes de réglementation et les approbations des porteurs de parts du fonds requises, ou de respecter d'autres conditions nécessaires à la conclusion de l'opération, ou pour d'autres raisons, l'incidence négative que l'échec de l'opération, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur l'entreprise, la conjoncture économique générale et les conditions du marché, y compris les taux d'intérêt et les taux de change, les marchés financiers mondiaux, l'impact des pandémies ou des épidémies, les changements dans la réglementation gouvernementale ou dans la législation fiscale, la concurrence dans le secteur, les évolutions technologiques et d'autres facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information des fonds déposés de temps à autre auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes liés aux activités respectives de chaque fonds, ainsi que sur les facteurs de risque importants ou les hypothèses sur lesquels se fondent les renseignements contenus dans les DP, sont fournis dans les documents d'information de chaque fonds. Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été formulée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date du présent communiqué et est susceptible de changer après cette date. 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Personne-ressource : Samantha Brandifino, 1 332 323-5557, [email protected]

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SOURCE Invesco Ltd.