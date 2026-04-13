TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée. (« Invesco Canada ») est ravie d'annoncer que dans le cadre des assemblées extraordinaires, se tenant aujourd'hui, des porteurs de titres des organismes de placement collectif et fonds négociés en bourse (les « fonds ») actuellement proposés par Invesco Canada, visant à approuver un changement de gestionnaire pour CI Investments Inc., exerçant ses activités sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »), l'approbation des porteurs de titres a été obtenue relativement au changement de gestionnaire pour 95 fonds gérés par Invesco Canada. Par conséquent, GMA CI deviendra le gestionnaire de ces fonds à la clôture de l'opération annoncée précédemment entre Invesco et GMA CI dans le cadre de laquelle GMA CI fera l'acquisition des conventions de gestion liées aux activités de fonds canadiens d'Invesco (l'« opération »). Dans le cadre d'une entente de sous-conseils, les membres du groupe d'Invesco Canada continueront de fournir des services de gestion de portefeuille à 611 de ces fonds à la suite de la clôture de l'opération, offrant ainsi aux porteurs de titres une expérience de placement cohérente et les avantages de la plateforme opérationnelle et de distribution à grande échelle de GMA CI. Pour obtenir les résultats du vote détaillés, y compris une liste des fonds qui ont approuvé le changement de gestionnaire, veuillez consulter le rapport sur les résultats du vote disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. La liste des fonds dont le sous-conseiller sera un membre du groupe d'Invesco Canada est présentée dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 3 mars 2026.

En l'absence d'un quorum, les assemblées pour les 3 fonds restants compris dans l'opération ont été ajournées pour accorder aux porteurs de titres de ces fonds un délai supplémentaire en vue de se joindre à ceux qui ont déjà exercé leurs droits de vote à l'égard du changement de gestionnaire proposé. Les assemblées pour les fonds indiqués ci-après ont été reportées au 27 avril 2026, à 10 h (heure de Toronto), et se tiendront aux bureaux d'Invesco Canada Ltée situés au 16, rue York, bureau 1200, Toronto (Ontario) M5J 0E6.

Nom du fonds Symbole (le cas échéant) Fonds d'actions internationales BQÉ Invesco s.o. Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco s.o. Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF QQJR

Les ajournements en raison de l'absence de quorum sont fréquents pour les opérations de cette nature afin de donner aux porteurs de titres l'occasion de voter. La date de clôture des registres pour chaque assemblée demeure la même, et les porteurs de titres qui ont déjà soumis leur formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote n'ont aucune autre mesure à prendre.

Comment voter

Les porteurs de titres qui n'ont pas soumis leur formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote peuvent voter par Internet ou par téléphone, ou en remplissant et en retournant leur formulaire de procuration ou formulaire d'instructions de vote conformément aux directives fournies dans les documents relatifs aux assemblées. Le vote pour la reprise des assemblées doit être effectué au plus tard à 10 h (heure de Toronto), le 23 avril 2026.

Les porteurs de titres qui ont besoin d'aide relativement à l'exercice des droits de vote rattachés à leurs titres peuvent communiquer avec les agents de sollicitation de procurations d'Invesco Canada :

Okapi Partners LLC

Sans frais : 1 844 201-1170

Courriel : [email protected]

Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires concernant le changement de gestionnaire proposé sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 3 mars 2026, laquelle est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2,2 billions de dollars américains au 31 décembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Information et déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « DP ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les DP peuvent concerner les perspectives d'avenir et les événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des renseignements relatifs à la stratégie commerciale, à la stratégie de croissance, aux opérations, aux résultats, aux plans et aux objectifs. Plus particulièrement, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d'occasions futurs constituent des DP. Dans certains cas, les DP peuvent être repérées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projections », « perspectives », « stratégie », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « seront », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des DP. Les déclarations contenant des DP ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Ces déclarations comprennent, notamment, les déclarations concernant la clôture prévue de l'opération et la future expérience de placement et les avantages des plateformes de GMA CI. Il ne faut pas se fier indûment aux DP. Les DP contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des opinions, des estimations et des hypothèses tenant compte de l'expérience et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des DP, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéreront exactes. En outre, les DP dépendent de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces DP, notamment ceux décrits dans le présent communiqué. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les prévisions comprennent, entre autres, la possibilité que l'opération ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, en raison de l'impossibilité d'obtenir, en temps opportun ou autrement, les autorisations des organismes de réglementation et les approbations des porteurs de parts du fonds requises, ou de respecter d'autres conditions nécessaires à la conclusion de l'opération, ou pour d'autres raisons, l'incidence négative que l'échec de l'opération, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur l'entreprise, la conjoncture économique générale et les conditions du marché, y compris les taux d'intérêt et les taux de change, les marchés financiers mondiaux, l'impact des pandémies ou des épidémies, les changements dans la réglementation gouvernementale ou dans la législation fiscale, la concurrence dans le secteur, les évolutions technologiques et d'autres facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information des fonds déposés de temps à autre auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes liés aux activités respectives de chaque fonds, ainsi que sur les facteurs de risque importants ou les hypothèses sur lesquels se fondent les renseignements contenus dans les DP, sont fournis dans les documents d'information de chaque fonds. Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été formulée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date du présent communiqué et est susceptible de changer après cette date. Invesco décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Un placement dans des organismes de placement collectif et des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Des renseignements importants concernant les organismes de placement collectif et les FNB figurent dans leur prospectus respectif. Les organismes de placement collectif et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Vous paierez habituellement des courtages à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de FNB sur des bourses canadiennes reconnues. Si l'opération d'achat ou de vente de parts est effectuée sur ces bourses canadiennes, il se peut que les investisseurs aient à verser des sommes supérieures à la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent des parts d'un FNB et ils sont susceptibles de recevoir moins que cette valeur lorsqu'ils les vendent.

1 Sous réserve d'un rajustement fondé sur les résultats des reprises des assemblées pour le Fonds d'actions internationales BQÉ Invesco et le Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF.

Personne-ressource : Stephanie Diiorio, 212 278-9037, [email protected]

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SOURCE Invesco Ltd.