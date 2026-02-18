TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le 13 janvier 2026, Invesco Canada Ltée a annoncé avoir conclu une entente définitive visant la vente des conventions de gestion liées à ses activités de fonds canadiens à CI Investments Inc., exerçant ses activités sous le nom de Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). À la clôture de l'opération (la « clôture »), GMA CI deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de certains organismes de placement collectif et fonds négociés en bourse gérés par Invesco. À la clôture, Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« PNE ») ne fournira plus de conseils non discrétionnaires sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») aux fonds négociés en bourse suivants :

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

(les « FNB Invesco »)

Avant la clôture, Invesco Capital Management LLC continuera d'agir à titre de sous-conseiller à gestion discrétionnaire des FNB Invesco. À compter de la clôture, GMA CI assumera l'entière responsabilité des placements pour les FNB Invesco. Le départ de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. à titre de sous-conseiller à gestion non discrétionnaire des FNB Invesco n'entraînera aucun changement dans les objectifs de placement ou les stratégies de placement des FNB Invesco.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.invesco.com/ca.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 2 billions de dollars américains au 31 décembre 2025, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

Les placements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Il est possible d'en obtenir un exemplaire après d'Invesco Canada Ltée à l'adresse www.invesco.ca.

Un placement dans des FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des courtages ordinaires s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

L'indice S&P 500MD ESG, l'indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats Screened FMC Weighted, l'indice S&P Developed Ex-North America & Korea LargeMidCap Scored and Screened, l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted, l'indice S&P/TSX Canadian ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted et l'indice composé S&P/TSX MD ESG sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI »), et une licence d'utilisation a été accordée à leur égard à Invesco Capital Management LLC et à ses titulaires de sous-licence (collectivement, les « titulaires de licence »). S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de S&P Global ou des membres de son groupe (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et une licence d'utilisation a été accordée à l'égard de ces marques de commerce à SPDJI et une sous-licence d'utilisation a été accordée à certaines fins aux titulaires de licence. Les FNB Invesco ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, la TSX ou les membres de leur groupe respectif, et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ces produits ni n'engage aucunement sa responsabilité advenant des erreurs, des omissions ou des interruptions des indices.

L'indice Nasdaq-100MD Equal Weighted, l'indice Nasdaq-100MD ESG, l'indice Nasdaq-100MD, l'indice Nasdaq Next Generation 100 ESGMC, l'indice Nasdaq Next Generation 100 ESGMC et l'indice NASDAQ Select Canadian DividendMC sont des marques de commerce déposées de Nasdaq, Inc. qui, avec les membres de son groupe, est désignée les « Sociétés ») et sont accordées sous licence aux fins d'utilisation à Invesco. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ni sur la convenance des FNB Invesco et les FNB Invesco ne sont pas émis, avalisés, vendus ni promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE NI N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES FNB INVESCO.

© Invesco Canada Ltée, 2026

Personne-ressource : Samantha Brandifino, +1 332 323-5557, [email protected]

