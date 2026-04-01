TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui que les parts de série I du Fonds immobilier mondial Invesco (le « fonds ») pourront encore être souscrites jusqu'au 26 mai 2026 ou vers cette date. La dissolution du fonds est toujours prévue pour le 29 mai 2026 ou vers cette date.

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Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 2 200 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com (en anglais seulement).

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Publié le 1 avril 2026 © Invesco Canada Ltée 2026 NA5347100

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