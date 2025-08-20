TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait proposer des changements à sa gamme de fonds négociés en bourse (FNB) et de fonds communs de placement canadiens. Cette initiative vise à simplifier l'offre de produits de la société afin qu'elle puisse se concentrer sur les secteurs où la demande de la clientèle est la plus élevée, ce qui va lui permettre aussi d'offrir un service et un soutien supérieurs tout en investissant dans ces produits à forte demande. Les fonds énumérés ci-dessous vont être dissous en 2025.

La société prévoit dissoudre les FNB inscrits à la TSX Bourse (NEO) ci-après à la fermeture des bureaux le 12 décembre 2025 ou vers cette date :

FNB qui vont être dissous Symbole boursier Invesco ESG Nasdaq Next Gen 100 Index ETF QQJE QQJE.F Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF PFH.F Invesco Low Volatility Portfolio ETF PLV Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF ISTE ISTE.F Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF IITE IITE.F Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF IUTE IUTE.F Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF IUCE IUCE.F Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF IXTE Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF ICTE

Les FNB vont continuer d'être inscrits à la TSX jusqu'à la fermeture des bureaux le 8 décembre 2025 ou vers cette date, moment où ils devraient cesser d'être négociés et être radiés. Aucun autre ordre de souscription visant des parts des FNB ne sera accepté après la fermeture des bureaux le 26 novembre 2025. Les porteurs de parts des FNB peuvent continuer à soumettre des demandes d'échange de parts jusqu'à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2025 ou vers cette date et à faire racheter des parts jusqu'au 12 décembre 2025.

La société prévoit mettre fin à l'un de ses fonds communs de placement, la Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco, le 3 décembre 2025. Ce fonds est, à compter d'aujourd'hui, fermé à tous les placements.

La société a aussi annoncé aujourd'hui qu'elle va lancer des parts de série W du Fonds de sociétés mondiales Invesco, à l'ouverture des bureaux le 22 août 2025 ou vers cette date.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

L'indice Nasdaq Next Generation 100 ESGMC est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le FNB Invesco quant à sa légalité ou à son caractère approprié. Le FNB Invesco n'est pas émis, approuvé, vendu ou recommandé par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES FNB INVESCO. S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

Personne-ressource : Samantha Brandifino, 1 332 323-5557, [email protected]

