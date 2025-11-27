Protection du cerf de Virginie - Bilan de l'opération Vitalité 2025 : plus d'une centaine d'infractions constatées

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a réalisé, du 18 au 24 novembre, l'opération Vitalité 2025 dans la région de la Chaudière-Appalaches. Pour cette opération, 30 agents de protection de la faune ont été mobilisés afin d'assurer le respect et l'application de la réglementation en lien avec la chasse au cerf de Virginie dans les zones de chasse 3, 4 et 7.

Ces zones ont été visées en raison de la grande concentration de cerfs de Virginie et de chasseurs sportifs qu'on y trouve durant cette période.

Résultats partiels de l'opération Vitalité 2025 :

Les agents de protection de la faune ont rencontré des centaines de personnes afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de chasse et à l'importance de leur collaboration dans le signalement des actes de braconnage;

Plus de 115 infractions ont été constatées;

Le dépôt de plus de 115 chefs d'accusation est projeté, totalisant plus de 195 000 $ d'amendes;

Plusieurs dossiers d'enquête sont en cours;

Neuf cerfs de Virginie ont été saisis, de même qu'une arme à feu sans restriction, une carabine prohibée et un appareil de vision de nuit.

La totalité de la viande saisie sera remise à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

Principales infractions constatées :

Avoir chassé du gros gibier sans être titulaire d'un permis;



Avoir chassé du cerf sans bois sans être titulaire d'un permis;



Avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par le règlement;



Avoir eu en sa possession du gros gibier chassé en contravention avec la loi;



Avoir chassé la nuit du gros gibier avec un projecteur;



Avoir eu en sa possession, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le magasin ou le chargeur alors que ce dernier était attaché à l'arme;



Avoir tiré sur un gros gibier à partir d'un véhicule;



Avoir eu en sa possession la nuit, alors qu'il était sur un véhicule ou à bord d'un véhicule, une arme à feu non insérée dans un étui;



Avoir eu en sa possession une arme chargée la nuit dans un territoire fréquenté par le gros gibier;



Avoir omis, aussitôt l'animal mort, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l'attacher à l'animal mort;



Avoir chassé sans vêtement orangé;



Avoir chassé dans une zone ou sous-zone autre que celle indiquée sur son permis;



Avoir fourni de faux renseignements à un agent de protection de la faune ou lors de l'enregistrement.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population de cerfs de Virginie, notamment, en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Faits saillants :

Les chasseurs sportifs contribuent directement à préserver la population de cerfs de Virginie et la biodiversité québécoise par l'exercice de pratiques responsables et sécuritaires lors de leurs activités de prélèvement.





Les cas de braconnage qui découlent de comportements volontaires ou irresponsables de la part des chasseurs font l'objet d'enquêtes par les agents de protection de la faune et ils sont traités comme le prévoit la loi.





Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant dépasser 5 000 $ et à l'annulation de leur certificat de chasseur s'ils chassent sans permis valide ou s'ils dépassent la limite de gibier autorisée.

Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs