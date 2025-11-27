Suivi de l'opération de relocalisation du caribou à Cloridorme

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Une équipe composée de techniciens de la faune, de biologistes et d'un vétérinaire du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs s'est rendue à Cloridorme afin de capturer et de relocaliser un caribou qui s'était installé depuis plusieurs jours au cœur du village. Cette opération visait à protéger l'animal en lui permettant de regagner la forêt, tout en réduisant les risques pour la population.

Les observations réalisées par les techniciens de la faune, au cours des derniers jours, nous indiquaient que les probabilités qu'il retourne de lui-même vers un habitat plus approprié étaient faibles. L'absence de réaction de fuite ou de peur pouvait aussi révéler un problème de santé ou une forte habituation à la présence humaine, phénomène souvent accentué par le nourrissage. Sa proximité avec la route 132 et les habitations représentait un risque tant pour sa sécurité que pour celle des résidents et des automobilistes. C'est pourquoi une relocalisation en milieu naturel a été jugée nécessaire.

Une fois l'anesthésie chimique réalisée par le vétérinaire, les observations sur place ont permis de constater que le caribou semblait en bon état et des échantillons ont été prélevés afin de vérifier son état de santé. Aucune blessure physique n'était apparente. Un collier télémétrique a également été installé pour assurer le suivi de ses déplacements.

Le caribou a ensuite été transporté dans une remorque et relâché dans un secteur de l'aire de répartition des caribous montagnards de la Gaspésie éloigné des lieux habités. Le lieu exact ne sera pas divulgué pour préserver la tranquillité de son environnement. Il n'est pas rare d'observer des caribous en périphérie des zones fréquentées. Les mâles, notamment durant le rut, peuvent parcourir de grandes distances à la recherche de femelles.

Remerciements

L'équipe de la Direction régionale de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tient à remercier les citoyens de Cloridorme qui ont joué un rôle essentiel en observant le caribou avec attention, en veillant à son bien-être et en tenant l'équipe informée tout au long de la semaine. Nous remercions également la Sureté du Québec d'avoir assuré la sécurité pendant la capture du caribou.

Liens connexes :



Pour connaître la situation du caribou au Québec.

Pour en apprendre davantage sur le Ministère, ses activités et ses réalisations :

www.environnement.gouv.qc.ca.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs