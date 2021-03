OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Le président d'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, et le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose (TB) 2021, nous réaffirmons notre engagement conjoint à améliorer la santé des Inuits de l'ensemble de l'Inuit Nunangat grâce à nos étapes de réduction et d'élimination de la TB.

En date de 2018, le taux d'incidence de la tuberculose active chez les Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat était plus de 300 fois supérieur à celui des personnes non autochtones nées au Canada. En mars 2018, pour tenter de remédier à ces chiffres alarmants, Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada se sont engagés à réduire la tuberculose active de 50 % d'ici 2025 et à éliminer la tuberculose dans tout l'Inuit Nunangat d'ici 2030.

La persistance de taux élevés de tuberculose dans l'Inuit Nunangat est un symptôme des disparités en matière de santé, qui trouvent leur origine dans la colonisation. La pandémie de COVID-19 a encore démontré la profondeur et l'ampleur des inégalités auxquelles sont confrontées les communautés inuites et qui créent des résultats injustes pour la santé des Inuits.

La pandémie et le changement de priorités et de ressources en santé publique qui en a résulté pour protéger les communautés contre la COVID-19 ont eu un impact considérable sur les programmes de lutte contre la tuberculose dans toutes les régions inuites. Bien que l'on ne connaisse pas encore toutes les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la tuberculose, on craint qu'en raison des restrictions en matière de santé publique et de la réorientation de l'attention loin de la tuberculose, l'accès aux services de dépistage et de diagnostic puisse entraîner des cas de tuberculose non détectés dans les communautés.

Malgré les inconnues entourant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une augmentation de la collaboration entre tous les paliers de gouvernement et avec les partenaires autochtones, ainsi qu'une augmentation des tests au point de service de la COVID-19 dans les communautés. Nous sommes déterminés à tirer parti de ces possibilités et à aider les communautés inuites à surmonter tous les obstacles qui nuisent à la santé des Inuits dans le cadre de notre travail de collaboration visant à éliminer la tuberculose.

Des actions et des investissements adéquats, continus et ciblés sont nécessaires pour développer et soutenir les conditions sociales et économiques nécessaires à des communautés inuites saines et exemptes de tuberculose. Les principaux domaines d'intérêt sont les suivants :

Reconnaître et honorer l'histoire et les impacts uniques de l'épidémie de tuberculose sur les Inuits en continuant à soutenir les projets de guérison tels que l'Initiative Nanilavut, conformément aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 16.46. Confronter les lacunes dans les déterminants sociaux de la santé des Inuits qui ont perpétué la tuberculose dans les communautés inuites, notamment le logement, la sécurité alimentaire et la nutrition, le bien-être mental, l'éducation équitable et culturellement pertinente, et l'accès à des services de santé culturellement sûrs. Combler les lacunes en matière d'infrastructure sociale et économique par de nouveaux investissements majeurs dans l'infrastructure, y compris la création d'un fonds d'infrastructure pour l'Inuit Nunangat afin d'accélérer la distribution des ressources nécessaires pour combler les lacunes en matière d'infrastructure, ainsi que pour atteindre les objectifs du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord et respecter les obligations du Canada en matière de droits de la personne. Réduction de la pauvreté par l'élaboration d'un modèle de revenu de base en partenariat avec les Inuits qui cible les personnes vivant autour ou en dessous d'un seuil de pauvreté établi à l'aide d'indicateurs régionaux et communautaires du coût de la vie et du revenu. Réduire au minimum les principales lacunes en matière de données, de recherche et de politiques dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat, en particulier celles qui ont une incidence sur la santé, et plus précisément sur la tuberculose, en soutenant les partenariats de données dirigés par les Inuits.

Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de travailler en partenariat avec les communautés et les organisations inuites, les gouvernements territoriaux et d'autres ministères fédéraux pour faire progresser ces cinq domaines clés. Le budget 2018 a annoncé 27,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les approches spécifiques aux Inuits pour l'élimination de la tuberculose ; en plus des 640 millions de dollars sur 10 ans annoncés dans les budgets 2017 et 2018 pour répondre aux besoins de logement de l'Inuit Nunangat.

La tuberculose est à la fois évitable et curable, ce qui nécessite des actions significatives et concrètes pour tirer parti des progrès réalisés au cours des dernières années. Pour envisager un avenir sans tuberculose dans l'Inuit Nunangat, nous devons d'abord mieux lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les logements inadéquats. Ensemble, nous devons reconnaître les répercussions et les injustices historiques afin de progresser sur la voie de la réconciliation. De plus, pour mettre fin à la tuberculose dans l'Inuit Nunangat une fois pour toutes, nous devons nous assurer que les voix et les communautés inuites sont entendues et dirigées dans le travail à venir. »

