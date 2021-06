Intimidation chez les jeunes - Lancement de capsules vidéo pour aider les parents à y voir clair

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des parents, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance de nouveaux outils pour soutenir les parents dont l'enfant est impliqué dans une situation d'intimidation.

«Malgré les efforts pour les contrer, l'intimidation et la violence à l'école persistent. Elles demeurent une source de grande inquiétude pour les parents, qui ne savent pas toujours comment agir ou vers qui se tourner lorsque leur enfant en est la victime, le témoin ou la source», explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ a travaillé avec le Théâtre Parminou pour créer des capsules vidéo s'adressant directement aux parents, avec des contenus informatifs et une touche d'humour.

« Le Théâtre Parminou cherche par son art à avoir un impact positif auprès des gens. Entre le Théâtre Parminou et la Fédération des comités de parents du Québec, au fil des rencontres et des productions, une belle synergie s'est installée. Nous partageons des valeurs communes, des affinités et même des atomes crochus. Nous sommes enchantés de mettre notre expertise créative au service de leur projet social », ajoute Hélène Desperrier, codirectrice artistique du Théâtre Parminou.

De cette synergie, cinq capsules ont été développées avec des objectifs définis :

Identifier les situations d'intimidation

Reconnaître les symptômes

Signaler les cas d'intimidation

Accompagner nos enfants

Prévenir l'intimidation

Ces capsules ont été réalisées grâce au financement du ministère de la Famille du Québec, via le programme de soutien financier «Ensemble contre l'intimidation». Les cinq capsules sont disponibles dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la FCPQ. Elles seront diffusées sur nos plateformes de communication dans les prochaines semaines pour les présenter aux parents.

Ce projet est la suite de notre Guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence et d'intimidation en milieu scolaire, produit en 2020 et disponible sur le site web de la FCPQ. Le guide et les capsules sont des façons complémentaires d'informer et d'outiller les parents et sont une continuation des actions de la Fédération en matière d'intimidation en milieu scolaire depuis de nombreuses années.

Un autre projet est par ailleurs en cours d'élaboration en collaboration avec le Théâtre Parminou, toujours sur le thème de l'intimidation. Les deux organisations le dévoileront au cours de la prochaine année scolaire. Avec cette brochette d'initiatives, la FCPQ et le Théâtre Parminou espèrent que les parents se sentiront plus confiants pour gérer les situations d'intimidation qui pourraient survenir.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Source: Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone: (418) 667-2432, Cellulaire: (581) 985-7137, Courriel: [email protected]

Liens connexes

www.fcpq.qc.ca