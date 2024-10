Au moment où les conflits s'intensifient, 1,2 million de personnes sont déplacées et les enfants sont confrontés à de graves risques. La première intervention d'urgence élargie d'Éducation sans délai fournie par l'UNICEF vise à appuyer une éducation globale de qualité dans les zones à risque élevé, atteignant 20 330 enfants.

NEW YORK, 18 octobre 2024 /CNW/ - En réponse à la crise croissante au Liban, Éducation sans délai (Education Cannot Wait, ECW) et ses partenaires stratégiques ont annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars américains pour soutenir un accès inclusif et sécuritaire à une éducation de qualité pour les filles et les garçons touchés par le conflit.

La prolongation des coûts de la première subvention d'intervention d'urgence pour le secteur de l'éducation au Liban sera assurée par l'UNICEF, alors qu'ECW et ses partenaires stratégiques s'efforcent d'élargir leur programme d'aide à l'éducation dans un contexte d'escalade du conflit, qui a déjà entraîné le déplacement d'environ 1,2 million de personnes. Le portefeuille d'investissements de 25,8 millions de dollars d'ECW au Liban a déjà permis à 1,2 million d'enfants de bénéficier d'une éducation globale de qualité.

« Une fois de plus, le Liban souffre. Le conflit actuel met une énorme pression sur le système d'éducation du Liban, alors que d'innombrables enfants risquent de prendre du retard ou d'abandonner complètement l'école. Des enfants meurent, des familles perdent leur maison et des infrastructures scolaires précieuses sont endommagées. Les filles et les garçons ont droit à la sécurité, à la protection et à l'espoir que seule une éducation de qualité peut offrir, a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale d'Éducation sans délai, le fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies. Nous devons redoubler d'efforts et n'oublier aucun enfant ni enseignant au Liban. »

« La montée des hostilités a entraîné la période la plus meurtrière et la plus importante vague de déplacement que le Liban ait connue depuis des décennies. Le début de la nouvelle année scolaire dans les écoles publiques a été reporté, parce que près de 60 % de toutes les écoles publiques sont utilisées comme refuges, ce qui compromet grandement le système d'éducation du Liban, a déclaré Édouard Beigbeder, représentant de l'UNICEF au Liban. 1,2 million d'enfants et de jeunes ont besoin d'un accès immédiat à une éducation de qualité et inclusive. Dans la mesure du possible, les écoles devraient demeurer ouvertes à l'enseignement, à l'apprentissage et à la communication avec les enfants et les jeunes et offrir un soutien psychosocial essentiel en cette période difficile. La stabilité et la prospérité futures du Liban seront menacées si l'éducation n'est pas au cœur de nos mesures collectives. »

La prolongation de la subvention à l'appui de la stratégie du secteur de l'éducation contribuera à soutenir un soutien essentiel, permettant aux enfants de retourner à l'école lors de la prochaine année scolaire. Grâce au financement accru, la première intervention d'urgence touchera maintenant 20 330 enfants et jeunes déplacés, une augmentation importante par rapport aux 7 530 enfants initialement ciblés par la subvention de 2,2 millions de dollars américains d'ECW annoncée en mars dernier.

L'intervention rapide vise à fournir aux enfants déplacés un accès inclusif et sécuritaire à l'éducation. Le programme identifiera les centres de formation pour accroître leur capacité opérationnelle afin d'intégrer les nouveaux élèves. Il met également l'accent sur la prestation de résultats d'apprentissage de qualité au sein d'environnements d'apprentissage sécuritaires et inclusifs, avec des formations et des interventions ciblées pour les filles et les enfants handicapés. Pour reconstruire en mieux, l'investissement met également l'accent sur la résilience et le rétablissement du système d'éducation.

SOURCE Education Cannot Wait

PERSONNE-RESSOURCE : Greg Benchwick, [email protected]