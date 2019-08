Intervention du gouvernement auprès de Groupe Capitales Médias - Une aide saluée par le syndicat Unifor

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor salue l'aide de cinq millions de dollars annoncée par le gouvernement québécois aujourd'hui pour venir en aide au Groupe Capitales Médias (GCM).

« Nous ne pouvons que nous réjouir de la nouvelle, car c'est exactement ce que nous demandions vendredi dernier. Mais évidemment, une solution à plus long terme devra être trouvée. Et nous sommes déjà en mode recherche de solutions », a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Pour le syndicat Unifor, il est prématuré à ce moment-ci d'identifier un scénario précis. « Il faut d'abord se concentrer sur les membres afin de les soutenir et s'assurer de les représenter adéquatement », a indiqué M. Gagné.

L'importance des médias régionaux et de la presse écrite n'est plus à démontrer. Il s'agit de la survie même des nouvelles locales et de manière plus large, de la démocratie. L'enjeu est de taille. « Il faut absolument trouver une solution viable pour l'avenir de ces journaux et celui des emplois qui en dépendent », a conclu M. Gagné.

Le syndicat Unifor suivra de près l'évolution de la situation alors que son service juridique est déjà impliqué et travaille de près avec les sections locales dans ce dossier.

Unifor représente une centaine de personnes salariées de GCM œuvrant à La Tribune de Sherbrooke et au Quotidien de Saguenay.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373 marie-andree.lheureux@unifor.org

Related Links

http://www.uniforquebec.org