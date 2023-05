N'DJAMENA, Tchad, 15 mai 2023 /CNW/ -- Après la mission de haut niveau de Education Cannot Wait's ( ECW ) menée avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans les régions frontalières du Tchad avec le Soudan où 60 000 réfugiés sont arrivés récemment, la directrice générale d'ECW, Yasmine Sherif, a annoncé une subvention de 3 millions de dollars pour les premières interventions en cas d'urgence.

Le financement donnera accès à des environnements d'apprentissage sécuritaires pour les filles et les garçons réfugiés et appuiera les communautés d'accueil. Ce nouveau don porte le total des investissements d'ECW au Tchad à plus de 41 millions de dollars.

Depuis que le conflit a éclaté au Soudan le 15 avril, plus de 200 000 personnes ont traversé la frontière pour se rendre en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. Le HCR estime que ce nombre pourrait atteindre les 860 000 personnes en raison de l'intensification du conflit.

Près de 70 % des réfugiés préinscrits sont des enfants. Sans accès à des environnements d'apprentissage sûrs, ils sont exposés à des risques plus élevés de mariage d'enfants, de violence sexuelle, d'exploitation, de faim, de recrutement dans des groupes armés et d'attaques.

« Il est impératif de fournir un accès immédiat à l'éducation aux enfants et aux adolescents qui traversent la frontière pour se rendre dans les pays voisins afin de fuir le conflit brutal au Soudan. La crise pourrait se prolonger, et le filet de sécurité de l'éducation est essentiel pour leur donner les moyens de s'en sortir, les protéger et protéger leur avenir », a déclaré Mme Sherif.

La nouvelle subvention pour les premières interventions en cas d'urgence de 12 mois sera mise en œuvre par le HCR et ses partenaires, en étroite coordination avec le gouvernement du Tchad.

« J'invite les partenaires à soutenir le gouvernement du Tchad afin de s'assurer que les réfugiés soudanais fuyant le conflit armé bénéficient du droit fondamental à l'éducation, ce qui contribuera également à renforcer la protection, la résilience et la cohésion sociale au sein des communautés. Ce faisant, nous mettons en œuvre la Stratégie pour l'éducation 2030, qui favorise la pleine intégration des réfugiés dans le système éducatif tchadien », a déclaré Mme Guemdje Liliane, secrétaire d'État au ministère de l'Éducation.

« Nous devons agir maintenant et collectivement pour aider le gouvernement tchadien à répondre d'urgence aux besoins en matière d'éducation afin de permettre aux enfants de jouir du droit à l'éducation et de les protéger contre divers risques », a déclaré Laura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad.

Cette nouvelle subvention constitue la contribution initiale de l'ECW au plan d'intervention régional interinstitutions pour les réfugiés, d'une valeur de 445 millions de dollars , lancé par le HCR et 134 partenaires pour répondre à la crise régionale des réfugiés du Soudan en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. ECW travaille avec ses partenaires pour mobiliser davantage de soutien pour cette cause.

