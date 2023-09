Intersection de la route 116 et de la rue Maple à McMasterville : un passage pour piétons plus sécuritaire pour la rentrée scolaire 2023

MCMASTERVILLE, QC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Borduas, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le maire de McMasterville, M. Martin Dulac, soulignent la fin des travaux à l'intersection de la route 116 et de la rue Maple.

La mise en service des nouveaux feux de circulation, ce jeudi 7 septembre, constitue la dernière étape du projet de réfection de cette intersection. Le passage d'un côté à l'autre de la route 116 est maintenant plus sécuritaire pour les piétons grâce notamment au réaménagement des trottoirs et du terre-plein central.

Citations

« En ce début d'année scolaire, les élèves et le personnel de l'École d'éducation internationale et de l'école La Farandole pourront se déplacer en toute sécurité. Les résidentes et résidents de la circonscription de Borduas réclamaient des changements à cette intersection depuis longtemps. Je m'y étais engagé et je suis fier de voir que ce projet est maintenant réalisé. Je tiens à remercier la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi que la Ville de McMasterville d'avoir rendu cela possible. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement

« La Ville a choisi parmi ses objectifs stratégiques de favoriser la mobilité active, c'est donc pour cette raison que nous sommes très fiers d'annoncer la conclusion des travaux de la traverse de piétons. Étant donné que cette voie est très fréquentée, son amélioration assurera des déplacements sécurisés pour les personnes qui se rendent de la zone commerciale à la zone scolaire et résidentielle, située au cœur de notre ville. Nous souhaitons réitérer nos remerciements au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour sa précieuse collaboration dans la réalisation de ces travaux. »

Martin Dulac, maire de McMasterville

Faits saillants

Une entente de collaboration a été signée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de McMasterville afin d'améliorer la sécurité du passage pour piétons à l'intersection de la route 116 et de la rue Maple.

afin d'améliorer la sécurité du passage pour piétons à l'intersection de la route de la rue Maple. En vertu de cette entente, le Ministère s'est chargé de la préparation du projet et a financé la majeure partie des coûts de conception et de réalisation, à hauteur de plus de 2 M$, alors que la Ville était maître d'œuvre afin de réaliser le plus rapidement possible les travaux.



La Ville a également assumé l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable sur la rue Maple, entre la route 116 et la rue de Bretagne, afin de faciliter les déplacements actifs près de l'École d'éducation internationale.

la rue de Bretagne, afin de faciliter les déplacements actifs près de l'École d'éducation internationale. Les interventions visant l'amélioration de la sécurité des parcours actifs font partie d'un plan d'action adopté en 2022 par le comité de l'axe de la route 116. Ce comité permanent discute des enjeux locaux liés à l'urbanisation croissante et coordonne les actions des partenaires prenant part à la planification de la mobilité et de l'aménagement du territoire.

Le comité de l'axe de la route 116 regroupe le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les villes de Belœil, McMasterville , Mont-Saint-Hilaire , Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno -de-Montarville, la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-du- Richelieu , la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les organismes de transport collectif exo et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), ainsi que la Direction de santé publique de la Montérégie. La Ville de Longueuil et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sont également membres du comité à titre de partenaires observateurs.

Liens connexes

Amélioration de la route 116 - Comité d'axe

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Mélanie Dubuc Lussier, Directrice du bureau de la circonscription, Député de Borduas, Tél. : 450 464-5505, [email protected] ; Service des communications, Ville de McMasterville, Tél. : 450 467-3580, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724