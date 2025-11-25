Interpellation à la ministre responsable de la Condition féminine : la CAQ protège les femmes à moitié, estime l'opposition officielle

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Alors que l'on constate que le filet de sécurité des femmes est de plus en plus fragilisé au Québec, il n'y a eu aucune augmentation de financement pour les services offerts par les maisons d'hébergement depuis les 3 derniers budgets consécutifs de la CAQ, dénonce la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte B. Garceau.

Lors d'une interpellation de deux heures, à l'Assemblée nationale, la députée libérale de Robert-Baldwin a tenté de sensibiliser la ministre de la CAQ responsable de la Condition féminine aux drames que vivent les femmes qui se heurtent à des maisons d'hébergement qui affichent complet et qui leur refusent l'accès à un endroit sécuritaire. Seulement l'an passé, il y a eu 10 000 refus parce que les maisons sont pleines, certaines jusqu'à 150% de leur capacité. À cette triste réalité s'ajoutent des délais pouvant aller jusqu'au-delà de 6 mois pour avoir accès à un service externe, une situation inacceptable estime Mme Garceau.

Par manque de financement, ces maisons s'endettent de plus en plus et de nombreux projets de nouvelles places demeurent sur la glace. De plus, les nouvelles constructions ne représentent que du rattrapage et la mise à jour économique, présentée en cette première journée des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, ne prévoit aucun nouveau montant.

Mme Garceau a également plaidé la cause des intervenantes du milieu, à bout de souffle, qui démontrent leur désarroi face à la situation. « La ministre n'entend-elle pas leur cri du cœur? », a-t-elle demandé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la porte-parole libérale interpelle le gouvernement caquiste pour qu'il fournisse enfin le financement adéquat pour répondre à la demande et enfin permettre aux femmes victimes de violence de se reconstruire. Malheureusement, la CAQ continue de se mettre la tête dans le sable et ne respecte pas ses obligations de loger toutes les victimes qui ont besoin d'un toit et de sécurité.

« Il est totalement incompréhensible de constater l'entêtement de la ministre responsable de la Condition féminine à ne pas revoir le financement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence. Comment une société comme le Québec peut tolérer que l'on refuse des femmes qui viennent chercher de l'aide et qu'on les laisse pour compte et, pour plusieurs, retournent dans leur milieu violent? La CAQ encourage les femmes à quitter leur conjoint violent, mais ne leur offre pas les ressources pour le faire en raison du manque de financement et de la lourdeur administrative. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]