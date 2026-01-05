QUÉBEC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, procède aujourd'hui à des ajustements aux responsabilités de porte-paroles de l'opposition officielle.

La députée de Mont-Royal-Outremont, Michelle Setlakwe, reprend le dossier de porte-parole en matière d'enseignement supérieur. Le député de Pontiac, André Fortin, reprend également le dossier de porte-parole en matière de santé.

La députée de La Pinière, Linda Caron, se voit confier le dossier de porte-parole en matière de tourisme. La députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, se voit octroyer le dossier de porte-parole responsable de la région de Laval. La députée de Mille-Îles, Virginie Dufour, se voit attribuer les dossiers de porte-parole responsable des régions des Laurentides et de Lanaudière.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

