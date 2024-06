TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - Patrick A. Blott, président et chef de la direction, Intermap Technologies (TSX: IMP) (« Intermap » ou la « société »), Jennifer Bakken, vice-présidente directrice et chef des finances, Intermap Technologies, et plusieurs de leurs collègues se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale de la Bourse de Toronto, pour souligner le 20e anniversaire du premier appel public à l'épargne d'Intermap à la Bourse de Toronto et ouvrir les marchés.

Intermap Technologies ouvre les marchés Jeudi 27 juin 2024

Intermap est une société internationale chef de file en solutions de données et de produits géospatiaux 3D. La société offre des services aux gouvernements et entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de données réelles 3D rapides qui aident à lutter contre les inondations, les feux de forêt et les autres dangers, et à un service incomparable de collection et de communication de données géospatiales. Intermap s'apprête à contribuer à de nombreux programmes gouvernementaux à l'échelle mondiale dans le cadre desquels ses capteurs uniques perceront les nuages et la canopée de la jungle pour concevoir et mettre à profit des bases géographiques nationales qui feront autorité.

