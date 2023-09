Interloge acquiert 79 logements abordables à Ahuntsic-Cartierville grâce à l'apport financier du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Interloge, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et la Ville de Montréal annoncent la réalisation du projet Lachapelle, une acquisition-rénovation de deux immeubles de 79 logements visant à en préserver l'abordabilité à long terme. Les édifices sont situés aux 11945 et 11955, rue Lachapelle, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Cette acquisition a été rendue possible grâce à l'apport de plusieurs partenaires. Le montage financier de plus de 17 M$ regroupe le Fonds capital pour TOIT, créé par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, et la Ville de Montréal.

L'intervention de l'équipe d'Interloge permettra de préserver et de rénover vingt-huit studios et cinquante et un logements d'une à trois chambres à coucher, dans un emplacement de choix à Montréal, bien desservi par les services et le transport collectif dont la future station Bois-Franc du REM.

Citations

« Le financement de ce projet nous permet de poursuivre nos efforts soutenus visant à maintenir l'abordabilité dans le secteur de l'habitation. Cette initiative, pilotée par un organisme local dynamique, démontre également l'importance pour tous les acteurs de l'habitation de travailler conjointement et d'apporter des solutions spécifiques à chaque communauté. Avec de tels projets et en travaillant différemment, nous pourrons tous ensemble réussir à répondre aux besoins actuels et futurs de tous les Québécois et Québécoises en matière de logement. »

France-Élaine Duranceau,

ministre responsable de l'Habitation

« Les organismes comme Interloge contribuent à l'écosystème en habitation fort et innovant dont nous bénéficions au Québec, particulièrement à Montréal. Leurs projets et leurs initiatives pour préserver et développer des logements abordables sont des solutions durables à la crise du logement qui nous frappe et nous voulons les voir se multiplier. Le projet Lachapelle, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, contribue à l'inclusivité et à l'abordabilité du quartier, qui connaîtra une forte pression immobilière avec l'arrivée du REM. Je tiens à saluer les efforts et la contribution de l'ensemble des intervenants et des partenaires qui ont rendu sa réalisation possible. »

Benoit Dorais,

vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Ce projet s'inscrit dans notre objectif d'offrir une solution répondant aux besoins précis en immobilier social et communautaire au Québec. Au fil des ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a appuyé la construction ou la rénovation de plus de 8 000 logements abordables au Québec. Nous sommes fiers de ce bilan et nous mettrons tous les moyens en œuvre pour que celui-ci continue de croître. Nous profitons de l'occasion pour féliciter Interloge pour son engagement à répondre aux enjeux actuels en matière d'habitation en permettant à de nombreux ménages d'avoir accès à des logements de qualité qui correspondent à leur budget. »

Martin Raymond,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Depuis 45 ans, Interloge améliore la qualité de vie des ménages à revenu modeste en leur offrant des logements abordables. Avec le projet Lachapelle, nous ajoutons 79 unités à notre parc immobilier, qui en compte maintenant 925. Ce projet permet également de proposer un milieu de vie complet desservi par le transport collectif. Habiter à cette adresse permettra à nos résidents d'économiser sur le coût du loyer, mais aussi, pour certains, sur le coût du transport; deux postes budgétaires importants dans leur budget. Depuis qu'ils ont été repris par Interloge, les deux bâtiments de la rue Lachapelle sont presque entièrement occupés, une grande fierté pour notre équipe. Cette acquisition aurait été impossible sans l'engagement de nos partenaires, que nous tenons à remercier chaleureusement. »

Louis-Philippe Myre,

directeur général, Interloge

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

