INTERDICTION DES SAVEURS DANS LES PRODUITS DE VAPOTAGE - LE QUÉBEC PROUVE QU'IL N'A AUCUN PLAN POUR DIMINUER LE TAUX DE TABAGISME DANS LA PROVINCE

En choisissant de bannir les saveurs dans les produits de vapotage, le Québec ignore les faits et la science et adopte une approche paternaliste qui aura un effet négatif sur la santé publique.

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Ce matin, le gouvernement du Québec a choisi de préconiser une approche non progressiste, arbitraire et aucunement basée sur des faits et la science. En mettant de côté les saveurs, la direction de la santé publique démontre qu'elle n'a aucun plan concret pour réduire le taux de tabagisme dans la province.

Imperial Tobacco Canada (ITCAN) exhorte le gouvernement à revoir son projet de règlement et de préconiser une approche équilibrée dans la réglementation des saveurs dans les produits de vapotage, afin de ne pas nuire aux fumeurs adultes qui se tournent vers ces produits comme alternative moins risquée aux produits de tabac.

« C'est décevant de constater à quel point le Québec prend des décisions émotives, sans se baser sur des faits et la science. L'annonce d'aujourd'hui ne fera que forcer les consommateurs à se procurer leurs produits illégalement ou pire encore, les inciter à retourner à la cigarette traditionnelle » a déclaré Éric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes chez ITCAN.

Comme en témoigne l'expérience de la Nouvelle-Écosse, bannir les saveurs dans les produits de vapotage peut entraîner des conséquences désastreuses. En effet, en 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a banni les saveurs, à l'exception de celle du tabac et de la menthe. Selon le rapport des comptes publics de la Nouvelle-Écosse, les recettes fiscales du tabac ont augmenté de 13,6% en 2021, causé par une recrudescence du taux de tabagisme.

Santé Canada a récemment déclaré que le vapotage constitue une option moins néfaste que la cigarette et que les données probantes suggèrent que le fait de vapoter des produits contenant de la nicotine peut aider les adultes à cesser de fumer1. En effet, l'utilisation de produits de vapotage permet de réduire considérablement l'exposition aux substances néfastes présentes dans les cigarettes qui favorisent le développement de cancers, de maladies pulmonaires et de maladies cardiovasculaires.

Le Royaume-Uni vient tout juste de lancer son initiative « Swap to Stop », un programme novateur qui éduque les fumeurs adultes sur les avantages de passer aux produits de vapotage et qui leur offre un ensemble de départ gratuit incluant une vapoteuse et des cartouches afin de les inciter à se tourner vers cette alternative moins nocive pour leur santé. Cet investissement démontre tout le sérieux du gouvernement britannique dans sa démarche de réduction des méfaits et sa confiance dans le potentiel que peuvent avoir les produits de vapotage sur la santé publique.

En ce qui a trait au phénomène du vapotage chez les jeunes, il est primordial de trouver des solutions plausibles pour lutter contre l'accessibilité aux mineurs. La position d'ITCAN est inchangée depuis le début; les mineurs ne devraient pas fumer ni vapoter. Un renforcement des lois et des peines exemplaires sont des mesures nécessaires pour décourager et pénaliser autant que possible le vapotage des mineurs en dessous de l'âge légal.

« Nous sommes conscients que malheureusement, des produits de vapotage se retrouvent entre les mains de certains jeunes. La réglementation entourant le vapotage est un enjeu complexe et sensible et nous nous sommes engagés à plusieurs reprises à travailler en collaboration avec le gouvernement pour trouver des solutions équilibrées qui permettent aux consommateurs adultes de pouvoir continuer à bénéficier de solutions de rechange adéquates aux produits du tabac, tout en limitant l'accessibilité aux jeunes » a conclu M. Gagnon.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de vapotage au Canada, membre du groupe producteur de tabac et de nicotine le plus international : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Nous avons l'objectif clair de bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé. Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

_____________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/arreter-fumer.html

