À la veille de l'interdiction des saveurs dans les produits de vapotage, Imperial Tobacco Canada demande au gouvernement du Québec un plan concret pour contrer l'inévitable : une hausse du commerce illicite de produits de vapotage aromatisés.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui marque la dernière journée pour les vapoteurs adultes afin d'accéder aux produits de vapotage aromatisés au Québec. Dès demain, il sera illégal pour les commerçants de vendre des produits de vapotage à saveur dans la province (à l'exception des produits sans saveur et des produits à saveur de tabac). Imperial Tobacco Canada (ITCAN) demande au gouvernement de s'assurer de faire respecter sa nouvelle règlementation en créant un programme ACCES Vapotage.

« Le gouvernement du Québec a déclaré que l'interdiction des saveurs vise à réduire l'attrait des produits de vapotage pour les mineurs. Nous avons toujours été d'accord pour dire que les jeunes ne devraient ni fumer, ni vapoter. Nous sommes également d'accord avec les nombreuses lois en vigueur interdisant la vente de ces produits aux mineurs, déclare Eric Gagnon, vice-président, affaires juridiques et externes chez ITCAN. Ce que nous déplorons, c'est le fait que cette approche unilatérale aura assurément des impacts négatifs sur les vapoteurs adultes à la recherche d'une alternative moins nocive que la cigarette et enrichira du même coup le commerce illégal. »

En 2020, la Nouvelle-Écosse fut la première province canadienne à bannir les saveurs dans les produits de vapotage afin de réduire la consommation des jeunes. Une enquête menée en 2021 par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage a révélé un non-respect généralisé de la réglementation à la suite de cette interdiction. Cette province a également saisi d'importants volumes de liquides de vapotage illégaux. « Cela suggère que la prohibition ne fonctionne pas, mais déplace plutôt la vente de ces produits vers le marché illégal où ils ne sont pas réglementés et où les lois en place pour empêcher la vente aux mineurs sont complètement ignorées », poursuit M. Gagnon.

Comme ce fut le cas avec le tabac et le cannabis illégal, le gouvernement du Québec a mis sur pied les programmes ACCES Tabac et ACCES Cannabis qui se consacrent entièrement aux amendes, aux enquêtes et aux saisies en lien avec le marché illégal de tabac et de cannabis.

« Ce sont des initiatives qui ont fait leurs preuves. Nous espérons que le gouvernement du Québec se penchera sur la question et prendra les mesures nécessaires pour faire respecter la nouvelle règlementation et appliquer les sanctions nécessaires aux commerçants contrevenant à la loi », conclu M. Gagnon.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

