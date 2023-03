Interdiction des saveurs dans les produits de vapotage

Si le ministre Dubé est sérieux dans sa volonté de protéger les jeunes, il doit d'abord abolir les saveurs dans les boissons alcoolisées et laisser la paix aux vapoteurs adultes qui veulent arrêter de fumer.

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Alors que le gouvernement de la CAQ s'apprête à bannir les saveurs dans le vapotage, pour « limiter l'accès aux jeunes », il laisse continuer un fléau nettement plus dangereux, soit celui de la consommation d'alcool chez les jeunes attirés en majeures partie par les saveurs. C'est pour démonter cette hypocrisie du gouvernement Legault que la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) lance aujourd'hui une campagne d'information en demandant au gouvernement Legault de renoncer à son projet d'abolir les saveurs dans le vapotage. Si le gouvernement de la CAQ est sérieux dans sa démarche de protéger les jeunes, il doit abolir sans délai les saveurs dans les boissons alcoolisées afin de protéger les jeunes.

En effet, alors que la Société des alcools du Québec (SAQ) peut commercialiser des produits comme des shooter au chocolat, de la vodka au melon d'eau, ou de l'alcool à saveurs de biscuits, le gouvernement Legault s'obstine à nier les faits et à aller à l'encontre des avis d'experts scientifiques de renom. Il tient mordicus à interdire les saveurs dans le vapotage, essentielles pour les vapoteurs adultes. Comme le reconnait Santé Canada, le vapotage s'inscrit dans le principe de réduction des méfaits contrairement à l'alcool. De plus, le vapotage est reconnu comme un moyen efficace de sevrage, ce qui n'est pas le cas de l'alcool.

44 % des élèves québécois du secondaire ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année

Selon un rapport du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, en 2019, 44 % des élèves québécois du secondaire ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année.1 Parmi ceux qui buvaient, 22 % ont déclaré avoir consommé de l'alcool sucré et 15 % ont déclaré avoir consommé de l'alcool aromatisé. Le taux de vapotage est de 18 % chez les jeunes2, et ce taux est stable depuis 20193 (Santé Canada) alors que la consommation d'alcool chez les jeunes du même âge atteint 44 %. « Comme c'est le cas pour l'alcool, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas acheter des produits de vapotage. Dans ce contexte, nous nous expliquons mal l'argument du ministre Christian Dubé qui indique qu'en abolissant les saveurs dans le vapotage, il règlera le problème du vapotage chez les jeunes. Il existe des lois sévères et le gouvernement doit les faire respecter. S'il est cohérent dans son approche, il devrait aussi abolir les saveurs dans les boissons alcoolisées afin de limiter l'accès aux jeunes » a déclaré Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Pour la première fois, Santé Canada reconnaît l'efficacité du vapotage dans un processus de cessation tabagique.

Le 20 janvier dernier, Santé Canada publiait de nouvelles informations sur son site pour enfin reconnaître l'efficacité du vapotage dans la cession tabagique : « Un certain nombre de Canadiennes et de Canadiens tentent de cesser de fumer en vapotant des produits contenant de la nicotine et ont indiqué que ces produits les avaient aidés. Bien que la science continue d'évoluer, les données probantes suggèrent que le fait de vapoter des produits contenant de la nicotine (en utilisant des cigarettes électroniques) peut aider les adultes à cesser de fumer. Si vous avez essayé des méthodes approuvées pour cesser de fumer, mais que vous fumez toujours, le fait de remplacer complètement la cigarette pour un produit de vapotage contenant de la nicotine est moins néfaste que de continuer à fumer. Les jeunes et les personnes qui ne fument pas ne devraient pas vapoter. Découvrez les différences entre les cigarettes et les produits de vapotage et l'importance de ceux-ci dans le contexte de l'abandon du tabac 4»

Enfin, le vapotage n'est pas sans risque pour la santé. Nous le reconnaissons. Cependant, contrairement à l'alcool, il n'existe aucun cas recensé (adulte ou jeune), de personne ayant eu une hospitalisation ou un problème de santé sévère après avoir consommer des produits de vapotage achetés dans une boutique réglementée. À la lecture des statistiques mentionnées précédemment, le ministre Dubé devrait prendre acte et abolir les saveurs dans l'alcool afin de protéger les jeunes et laisser la paix aux vapoteurs adultes qui ont besoin de leurs saveurs pour arrêter de fumer.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

