Les Canadiens sont invités à créer leur propre bande sonore pour comprendre les fluctuations de leurs dépenses en pandémie.

TORONTO, le 11 août 2021 /CNW/ - Quel est le son de la reprise économique au Canada? Interac a lancé aujourd'hui « Un air de dépenses », une bande sonore qui suit les tendances des achats nationaux pendant la pandémie. Les dépenses par carte de débit pour la nourriture, la maison, le divertissement, les voyages et le magasinage ont été comparées à différents instruments de musique, révélant l'évolution des habitudes de dépenses des Canadiens au fil du temps et démontrant le retour de la confiance des consommateurs, comme en témoigne la hausse des achats au cours des derniers mois.

« Un air de dépenses » allie créativité, données anonymisées et technologie pour représenter les dépenses par le moyen de communication le plus universellement compris : la musique. À travers la bande sonore, on peut comprendre ce qui suit :

Les dépenses des Canadiens ont atteint un sommet au début de mars 2020 1 avec une augmentation de 15 pour cent de la fréquence des dépenses d'épicerie.

avec une augmentation de 15 pour cent de la fréquence des dépenses d'épicerie. Les dépenses des Canadiens ont été faibles en avril 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré, la fréquence des dépenses associées aux restaurants, aux divertissements et aux voyages ayant diminué de 35 pour cent.

Les dépenses des Canadiens ont atteint un sommet en mai 2020, avec une augmentation de 186 % de la fréquence des dépenses en rénovations domiciliaires.

Les dépenses des Canadiens ont de nouveau été faibles en janvier 2021, alors que le pays a été frappé par la deuxième vague de COVID-19, la fréquence des dépenses associées au magasinage et à d'autres catégories ayant diminué de plus de 50 pour cent.

Au moment où les magasins ont commencé à ouvrir, les dépenses des Canadiens ont encore une fois atteint un haut niveau en raison d'une augmentation de 37 pour cent et de 14 pour cent respectivement des dépenses de magasinage et de divertissement.

Interac a également créé un outil en ligne qui permet aux Canadiens d'entrer leurs habitudes de dépenses et de produire une chanson qui leur est propre2. Les Canadiens peuvent comparer leur propre « Air de dépenses » à la vague sonore nationale au moyen d'une interface d'Interac qui tire parti des variables de dépenses pour générer une chanson unique adaptée à chaque utilisateur.

« Chez Interac, nous savons que le fait de donner aux Canadiens un plus grand sentiment de contrôle sur leur argent les aide à mieux profiter de la vie, nous avons donc créé un outil novateur pour encourager les Canadiens à planifier leurs propres dépenses et à créer une ''mélodie monétaire'' », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac. « La bande sonore nationale illustre de façon sonique comment les habitudes de dépenses aident à rétablir la confiance des consommateurs tout en traçant la voie de notre reprise économique. »

___________________________ 1 La bande sonore a été créée en utilisant des données anonymes et agrégées des dépenses par débit entre janvier 2019 et juin 2021, tirées en fonction des catégories de commerçants. Les pics et les creux des données ont été représentés par des ondes sonores qui ont ensuite été converties en une bande sonore nationale.

2 Aucune donnée personnelle n'est collectée ou stockée lors de l'utilisation de l'outil en ligne « Un air de dépenses ».

« Un air de dépenses » est la dernière activation d'Interac Inspiré par la vieMC, la nouvelle plateforme de la marque qui célèbre une vie plus simple, plus joyeuse et moins stressante. L'entreprise a récemment publié des résultats montrant que les dépenses qui font du bien augmentent, car les Canadiens font des achats pour améliorer leur humeur pendant la pandémie. Ce même sentiment est illustré dans « Un air de dépenses », où les dépenses liées aux sorties au restaurant et au magasinage ont atteint un croissant en juin au moment où les établissements ont commencé à ouvrir.

« Transformer les dépenses en dépenses saines est une nouvelle façon de faire l'expérience d'un concept qui est largement considéré comme transactionnel », a déclaré Andrea Danovitch, vice-présidente adjointe, Marketing et marques chez Interac « Le son est un moyen nouveau et puissant pour nous de rejoindre les consommateurs grâce aux expériences et aux passions qui nous relient tous. »

À propos de « Un air de dépenses »

« Un air de dépenses » d'Interac est le premier outil numérique qui transforme les données sur les dépenses en musique. La bande sonore nationale a été créée à l'aide de données sur les dépenses par carte de débit anonyme entre janvier 2019 et juin 2021.

Les opérations de débit anonymisées et agrégées ont été extraites en fonction des catégories de commerçants comme les factures, les divertissements, le bien-être, etc., afin de présenter un aperçu des habitudes de dépenses au Canada pendant la période. Interac a été en mesure de refléter les sommets et les creux précis des données en utilisant des ondes sonores qui ont ensuite été converties en une bande sonore nationale.

Les Canadiens peuvent maintenant créer leur propre bande sonore à l'aide de l'interface Interac à interac.ca/fr/un-air-de-depenses/ en entrant simplement le montant qu'ils ont dépensé par mois dans chaque catégorie, afin de créer leur propre bande sonore qui reflète leurs dépenses.

Veuillez noter que toutes les données nationales ont été anonymisées et qu'aucun renseignement personnel n'est recueilli lors de la création des bandes sonores uniques des utilisateurs.

À propos d'Interac

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de transactions en ligne. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, consultez L'Inter'Actu.

Interac est une marque déposée, et le logo Interac et la conception graphique Inspiré par la vie sont des marques de commerce d'Interac Corp.

