TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Interac Corp. (Interac), l'une des marques les plus fiables au Canada1, a présenté aujourd'hui Interac VérificationMC, le nouveau nom officiel de sa branche commerciale de vérification. Cette annonce marque l'incursion de l'organisation au-delà des paiements et son évolution pour aider les Canadiens à s'engager numériquement en toute sécurité. Tout comme les consommateurs et les entreprises ont fait confiance à Interac pour trouver des moyens novateurs de payer et d'être payés, les Canadiens peuvent s'appuyer sur la marque nationale qu'ils connaissent et en laquelle ils ont confiance pour vérifier et s'authentifier numériquement.

Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, il existe un besoin accru de solutions permettant aux consommateurs et aux prestataires de services d'interagir numériquement tout en protégeant leurs données personnelles, en réduisant la fraude et en satisfaisant aux exigences de conformité. Interac Vérification propose un ensemble de solutions qui permettent aux Canadiens de vérifier numériquement leurs données personnelles afin d'accéder aux services offerts par les entreprises et les gouvernements participantes. En reliant les consommateurs, les entreprises et les gouvernements, Interac Vérification offre une valeur partagée qu'aucune entité ne peut offrir à elle seule.

« Nous pouvons établir des parallèles clairs entre la vérification et les paiements et les fondements sur lesquels ces écosystèmes doivent reposer - la confiance et la sécurité - pour offrir de la valeur aux Canadiens », a déclaré Debbie Gamble, Responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac. « Interac est particulièrement bien placé pour offrir un réseau interopérable de vérification et d'authentification fondé sur la confiance que nous avons cultivée avec les Canadiens pendant près de quatre décennies. »

Soutenu par un réseau interopérable, Interac Vérification permet des interactions numériques de confiance et l'échange de valeur entre les parties afin de répondre aux défis complexes auxquels les consommateurs, les entreprises et les gouvernements sont confrontés aujourd'hui lorsqu'ils vérifient des informations ou s'identifient pour accéder à des services importants. Les consommateurs recherchent des moyens sûrs et pratiques d'interagir numériquement, et les entreprises et les gouvernements veulent vérifier les individus et leurs données à grande échelle tout en améliorant l'expérience des clients, en respectant les réglementations en matière de conformité et en réduisant les coûts.

« Nous sommes régulièrement amenés à vérifier et à authentifier numériquement nos données, mais les interactions numériques d'aujourd'hui peuvent être entachées de risques, de frictions et d'un manque de contrôle », a déclaré Neil Butters, vice-président, Interac Vérification. « Interac Vérification répond au besoin de méthodes de vérification et d'authentification qui permettent d'accéder aux services numériques et d'offrir aux Canadiens des interactions plus transparentes. »

Interac Vérification s'appuie sur l'engagement de l'organisation à fournir aux Canadiens un plus grand contrôle en gérant et en rationalisant les interactions numériques aujourd'hui et pour l'avenir. La suite de solutions comprend :

Permet aux utilisateurs de vérifier leurs données. Les particuliers peuvent établir une connexion avec un partenaire de confiance tel que leur institution financière en utilisant leurs identifiants bancaires existants pour partager leurs données avec le Service de vérification Interac MD . Une autre solution est le Service de vérification de documents Interac MD , un processus automatisé qui fait correspondre un contrôle de présence à la photo d'une pièce d'identité gouvernementale.

Les particuliers peuvent établir une connexion avec un partenaire de confiance tel que leur institution financière en utilisant leurs identifiants bancaires existants pour partager leurs données avec le . Une autre solution est le , un processus automatisé qui fait correspondre un contrôle de présence à la photo d'une pièce d'identité gouvernementale. Authentifie les utilisateurs avant de leur accorder l'accès aux services. Le Service d'ouverture de session InteracMD garantit que le bon accès est donné à la bonne personne en permettant l'utilisation d'identifiants de connexion existants provenant d'une source fiable, telle qu'une institution financière, ce qui évite de devoir créer et gérer de nouveaux identifiants de connexion.

Grâce à l'interopérabilité d'Interac Vérification, Interac connecte les Canadiens et aide les entreprises à se transformer numériquement.

De plus amples informations sur Interac Vérification sont disponibles à l'adresse suivante : interac.ca/verification.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

1 Selon l'indice Gustavson Trust 2022 : https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/assets/docs/final-gbti-2022-main-report.pdf

