La campagne intégrée s'appuie sur la nouvelle plateforme de marque de l'entreprise, Inspiré par la vie MC , lancée au printemps 2021 . La campagne La Vie des Fêtes raconte l'histoire d'une femme déterminée à faire prendre une photo de famille par un photographe professionnel. Malgré tous les efforts déployés, il est difficile d'obtenir une photo avec tous les membres la famille. Finalement, elle réussit à saisir le moment en payant son photographe par Virement Interac . Interac est là pour vous aider à vous simplifier la vie et vous offrir des moyens de garder le contrôle de votre argent lorsque vous passez du temps avec votre famille et vos amis.

« Dans le cadre de notre campagne des Fêtes, il était important pour nous de montrer des Canadiens en contrôle de leur argent et qui choisissent de soutenir une petite entreprise, dans le présent cas, de payer les services d'un photographe », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac. « À mesure que les gens renouent les uns avec les autres pendant les Fêtes, nous avons tous le pouvoir de soutenir une reprise économique plus localisée grâce à nos achats. Dans cette optique, nous sommes fiers de commanditer des marchés de Noël de Montréal, de Vancouver et de Toronto, mettant au premier plan les petits détaillants. »

Interac répandra la bonne humeur aux trois marchés des Fêtes par le biais de diverses initiatives commanditées. Au Distillery Winter Village à Toronto, Interac offrira un emballage cadeau aux participants qui effectueront des achats au marché de Noël en utilisant Débit Interac1. Au marché de Noël de Vancouver, Interac couvrira le coût des manèges du carrousel de La Vie des Fêtes. Au Grand marché de Noël de Montréal, Interac offrira des friandises de Noël au foyer extérieur La Vie des Fêtes et à la caravane Ho Ho Ho.

Les commandites d'Interac des marchés de Noël sélectionnés profiteront également aux organismes de bienfaisance. Interac encourage les participants aux marchés des Fêtes à faire des dons à l'Armée du Salut et à la SickKids Foundation (Toronto), à la Fondation Make-A-Wish | Rêves d'enfants (Vancouver et Montréal) et à Projet10 (Montréal) en utilisant le paiement sans contact Débit Interac. Interac égalera ces dons jusqu'à concurrence de 25 000 $ à chacun des trois marchés des Fêtes, pour un total national de 75 000 $.

« Bon nombre d'entre nous sont confrontés à des moments où tout semble hors de notre contrôle pendant le temps des Fêtes », a déclaré Matt Houghton, directeur, Marketing numérique et intégré chez Interac. « Grâce à notre plateforme de marque Inspiré par la vie, nous explorons comment les Canadiens peuvent prendre le contrôle de leur argent pendant les Fêtes, et c'est un point que nous voulions souligner alors que les Canadiens se réunissent pour célébrer en toute sécurité. »

La campagne La Vie des Fêtes a été menée par l'agence partenaire Zulu Alpha Kilo avec l'agence d'achat de médias Media Experts. Elle prend aussi vie grâce à du contenu numérique, y compris un cadre photo pour l'application Lens Studio de Snap inc., des publicités Spotify, une série de contenu avec Narcity, du contenu de créateurs et plus encore. Les commandites Interac du Distillery Winter Village à Toronto, des marchés de Noël Montréal et du Vancouver Christmas Market sont organisées par le fournisseur de services d'Interac, Proof Experiences Inc. Ces marchés offrent des autocollants extérieurs et des autocollants de fenêtre transparents chez les entreprises locales pour que vous puissiez rapporter un souvenir de l'esprit de La Vie des Fêtes à la maison.

Wain Choi, directeur de la création chez Zulu Alpha Kilo, a déclaré : « Nous voulions nous appuyer sur les communications narratives à saveur personnelle que nous avons lancées ce printemps, et y ajouter un peu d'humour pour amener les Canadiens à réfléchir au rôle qu'Interac peut jouer pour leur permettre de garder le contrôle de leur argent lorsqu'ils paient pour leurs achats et leurs expériences des Fêtes. »

La campagne La Vie des Fêtes se déroulera jusqu'au 31 décembre 2021. Pour en savoir plus, visitez Interac.ca.

À propos d'Interac



Interac Corp. permet aux Canadiens d'accéder à des fonds, de les dépenser et de les envoyer où et quand ils le souhaitent. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, nous facilitons les expériences de paiement et d'identification qui soutiennent l'utilisation accélérée par les Canadiens des paiements sécuritaires et numériques tout en priorisant l'interopérabilité, la sécurité, la confidentialité et l'inclusivité. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. En effet, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac se fait le champion d'une culture organisationnelle et d'une citoyenneté d'entreprise fondées sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Pour en savoir plus, visitez L'Inter'Actu.

Interac et Virement Interac sont des marques déposées, et le logo Interac et la conception graphique Inspiré par la vie sont des marques de commerce d'Interac Corp. utilisées sous licence.

Crédits

1 Jusqu'à deux (2) cadeaux par participant, sur présentation d'une preuve d'achat auprès d'un vendeur du Distillery Winter Village, par Débit Interac.

