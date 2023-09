Interac étend l'accès au service Virement Interac MD

Wealthsimple est sur le point d'adhérer au service Virement Interac

TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) annonce aujourd'hui qu'elle a étendu l'accès au service Virement InteracMD à d'autres catégories d'institutions financières. Wealthsimple, un important fournisseur de services financiers numériques au Canada, a reçu l'autorisation provisoire d'offrir le service Virement Interac en tant que participant.

« Je suis enthousiaste de renforcer notre présence sur le marché en étendant l'accès au service Virement Interac à une gamme élargie d'institutions financières », précise Jeremy Wilmot, président et chef de la direction d'Interac. « Les services financiers évoluent et un nombre croissant de Canadiens utilisent de nouvelles plateformes. En permettant à de nouvelles organisation d'accéder à notre produit éprouvé et notre plateforme, et en maintenant des normes de sécurité élevées, nous sommes en mesure d'offrir à un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises du Canada de nouvelles méthodes pour effectuer leurs transactions en toute confiance.

Depuis le lancement du service Virement Interac, les banques sous réglementation fédérale et les coopératives de crédit sous réglementation provinciale étaient éligibles à devenir des organisations participantes. Désormais, les organisations peuvent demander de devenir des participantes et offrir le service Virement Interac à leurs clients, à condition qu'elles soient conjointement réglementées à titre d'entreprises de services monétaires (ESM) par le CANAFE et à titre de courtiers en valeurs mobilières par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Wealthsimple deviendra le premier participant à bénéficier de cet accès bonifié, rejoignant ainsi plus de 280 institutions financières qui offrent la possibilité à leurs clients d'envoyer, de demander et de recevoir de l'argent en utilisant le service Virement Interac. Wealthsimple, une plateforme facile à utiliser, propose à des millions de Canadiens un accès à des services de placements gérés, de placements autogérés, de cryptomonnaie, de paiement, d'épargne et de déclaration d'impôt.

« Cette annonce témoigne de l'impact de Wealthsimple sur l'écosystème financier canadien, mais reflète également les investissements importants que nous avons faits dans l'innovation des produits et notre engagement à devenir une institution financière de classe mondiale », souligne Michael Katchen, chef de la direction de Wealthsimple. « Nous sommes impatients d'adhérer au service Virement Interac et d'offrir aux millions de Canadiens qui choisissent Wealthsimple une expérience encore plus harmonieuse en matière de transfert d'argent. »

« Le service Virement Interac a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. En 2022, les Canadiens ont effectué plus d'un milliard de transactions. Le service est de plus en plus utilisé par les consommateurs, mais aussi par les entreprises et les gouvernements », rapporte William Keliehor, chef de la direction commerciale d'Interac. « En proposant aux Canadiens un accès fiable à leurs fonds et en offrant des fonctionnalités améliorées, le service Virement Interac a joué un rôle déterminant dans la facilitation de l'activité économique et du commerce numérique au Canada depuis les 20 dernières années.»

Pour adhérer au service Virement Interac, les institutions financières admissibles doivent compléter un processus de demande rigoureux et satisfaire aux mêmes exigences et obligations que les participants actuels. La Banque du Canada assure la surveillance du service Virement Interac, qui est désigné comme un système de paiement de premier plan en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Faits saillants sur le service Virement Interac

Un service de paiement éprouvé au Canada depuis 20 ans ;

depuis 20 ans ; Plus d'un milliard de transactions sur une période de 12 mois en avril 2022 ;

Plus de 20 % des transactions par Virement Interac ont été envoyées ou reçues par une entreprise depuis le début de l'année ;

ont été envoyées ou reçues par une entreprise depuis le début de l'année ; Un service proposant des fonctionnalités améliorées pour les consommateurs, notamment la Demande de fonds et le Dépôt automatique ;

Une solution conçue pour les entreprises qui permet des limites de transactions plus élevées, des données de remise claires sur les règlements et des transferts entre comptes.

