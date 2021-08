Le Virement InteracMD pour les entreprises permet une transformation financière cruciale alors que les entreprises canadiennes poursuivent leur reprise et leur croissance

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Interac Corp., avec le soutien de 13 institutions financières canadiennes de premier plan, lance le Virement Interac pour les entreprises, une solution novatrice qui s'appuie sur l'adoption généralisée du service de Virement Interac, rendant possible les paiements numériques en temps réel sur des comptes bancaires personnels et commerciaux avec confirmation des fonds reçus en quelques secondes.

Selon une étude récente d'Interac1, plus de huit dirigeants d'entreprise sur 10 (83 %) réclament de nouveaux produits de paiement commerciaux dans le cadre de leur transformation numérique d'après-pandémie, ce qui permettrait aux entreprises canadiennes d'envoyer et de recevoir des paiements plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant et en toute sécurité depuis leur institution financière. Les entreprises dépendent encore des chèques, avec plus de 389 millions de chèques commerciaux sur le marché en 2019 représentant une valeur moyenne de 9 000 $ chacun2. Avec des limites plus élevées allant jusqu'à 25 000 $, les transactions Virement Interac pour entreprises pourraient remplacer plus de 200 millions de ces chèques3.

« Le lancement du Virement Interac pour les entreprises, en collaboration avec la communauté canadienne des banques et des coopératives financières, marque une étape importante dans la modernisation des paiements du Canada et offre une solution opportune au moment où les entreprises opèrent une transformation financière pour appuyer leurs plans de reprise et de croissance », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac. « Cela reflète l'attention croissante que porte Interac au marché commercial, alors que nous répondons au besoin de plus en plus pressant de paiements commerciaux riches en données, sécurisés et en temps réel, besoin qui s'est fait sentir tout particulièrement pendant la pandémie. »

Malgré les défis posés par la COVID-19, la recherche sur les paiements commerciaux d'Interac suggère que les entreprises répondantes sont optimistes quant à la reprise, huit sur 10 (82 %) aspirant à une croissance au cours des deux prochaines années. Au cours de cette période, 83 % des professionnels des finances interrogés ont déclaré que de mettre en œuvre une transformation numérique pour leur fonctionnement est une priorité. La majorité (77 %) d'entre eux souhaitent que leur équipe des finances consacre moins de temps aux processus transactionnels et davantage à des fonctions à valeur ajoutée.

Le Virement Interac pour les entreprises rend cela possible en supprimant le besoin d'effectuer un suivi auprès des fournisseurs puisque la confirmation de paiement s'obtient en quelques secondes, tout en réduisant le temps consacré aux processus manuels de rapprochement grâce à des paiements riches en données. Les limites transactionnelles étant plus élevées - jusqu'à 25 000 $ - et les options d'acheminement de paiements plus flexibles, cette solution offre davantage de choix aux utilisateurs commerciaux, un meilleur niveau d'efficacité et de contrôle en matière de gestion des comptes débiteurs et des flux de trésorerie. Les utilisateurs pourront également envoyer des fonds directement aux numéros de compte inscrits dans leurs dossiers, en plus des options traditionnelles d'acheminement de paiements Virement Interac par une adresse courriel ou un numéro de téléphone cellulaire.

En outre, les applications du Virement Interac pour les entreprises s'étendent à de multiples secteurs et tailles de commerces. Un propriétaire de petite entreprise peut utiliser la solution pour payer ses employés, tout en consacrant moins de temps à l'administration alors qu'une franchise peut y recourir pour simplifier ses paiements, juste à temps aux fournisseurs, tandis qu'une compagnie d'assurance peut tirer parti de cette solution pour verser des indemnités avec les fonds étant reçus et utilisables en quelques secondes.

« Le Virement Interac pour les entreprises est sur le point de faire pour les paiements commerciaux ce que le Virement Interac a fait pour les chèques personnels », a déclaré Todd Roberts, associé et leader, Paiements canadiens chez Deloitte Canada. « Nous nous attendons à ce que les entreprises accueillent favorablement ce lancement, car cette solution accélérera leur capacité à prendre pleinement part à la reprise économique du Canada après la COVID-19 » ajoute-t-il.

En travaillant avec Interac, plus de 90 % de la part de marché des institutions financières du Canada est en mesure de recevoir des transactions en temps réel et riches en données. Des institutions financières de premier plan au Canada, telles ATB Financial, BMO Groupe financier, CIBC, Mouvement Desjardins, Banque HSBC Canada, Banque Manuvie du Canada, Banque Nationale du Canada, Compagnie de Fiducie Peoples, Banque Royale du Canada, Banque Scotia, Groupe Financier Banque TD et les coopératives de crédit canadiennes y compris Meridian, First West et Vancity, permettent à leurs clients de bénéficier de cette fonctionnalité. De plus, selon le segment de clientèle, BMO Groupe financier, CIBC, la Compagnie de Fiducie Peoples, la Banque Royale du Canada et la Banque Scotia permettent également la fonctionnalité d'envoyer ces transactions en temps réel. De nombreuses autres institutions financières devraient activer cette fonctionnalité pour leurs clients au cours des prochains mois.

« Les propriétaires d'entreprise nous disent qu'ils veulent consacrer moins de temps aux processus transactionnels et davantage à la croissance de leur entreprise. C'est dans cette optique que le Virement Interac pour les entreprises a été conçu », a déclaré Anurag Kar, vice-président adjoint, Virement des fonds, Interac Corp. « Le fait de regrouper le marché pour créer un moyen simplifié de payer ou d'être payé, qui stimule la gestion des flux de trésorerie et l'efficacité globale, aidera les milliers d'entreprises qui participent à la reprise économique du Canada. »

Le lancement de cette solution d'Interac s'appuie sur une longue tradition d'innovations canadiennes à grande échelle établie depuis de nombreuses décennies. L'entreprise relie près de 300 institutions financières et collabore avec d'autres acteurs de l'écosystème des paiements pour offrir des produits évolutifs qui répondent aux besoins changeants des Canadiens.

Comme il a été annoncé récemment, Interac travaille avec Paiements Canada en tant que fournisseur de solutions d'échange pour le nouveau système de paiement en temps réel (PTR) au pays. Les paiements par Virement Interac pour entreprises utiliseront le nouveau système d'échange PTR pour le traitement.

En août 2020, le service Virement Interac a été désigné comme un système de paiement de premier plan en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. Le service Virement Interac pour entreprises est le premier changement important apporté au service d'organisations à la suite de cette désignation.

En savoir plus sur le Virement Interac pour les entreprises

Des millions de Canadiens utilisent déjà le Virement Interac dans leur vie personnelle. Les entreprises peuvent désormais simplifier leurs processus comptables fondés sur le papier afin de maximiser leur fonds de roulement et réduire les inefficacités opérationnelles associées aux options de paiement traditionnelles, y compris les chèques et les TFE, tout cela au moyen du Virement Interac pour les entreprises. Les entreprises qui souhaitent utiliser cette solution pourront en apprendre davantage sur la page L'Inter'Actu en visitant interac.ca/fr/entreprise/nos-solutions/virement-interac/ et discuter de ce service avec leur institution financière.

* À propos de la recherche sur les paiements commerciaux Interac

Interac a demandé à Phase 5 Consulting de mener un sondage en ligne auprès de 152 décideurs financiers au sein d'entreprises canadiennes de taille moyenne comptant de 100 à 499 employés. Les participants ont été recrutés par l'entremise d'un groupe de recherche en ligne. Le travail sur le terrain s'est réalisé en français et en anglais en mai 2021.

À propos d'Interac

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance et d'identité et d'authentification numériques, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Près de 300 institutions financières sont connectées à notre réseau, et les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac défend la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site L'Inter'Actu.

Interac et Virement Interac sont des marques déposées d'Interac Corp.

Témoignages de collaborateurs :

« La Compagnie de Fiducie Peoples est heureuse de participer au lancement de cette solution novatrice, qui donne accès au Virement Interac pour les utilisateurs commerciaux qui ne disposaient pas de cette option auparavant. Grâce aux capacités de messagerie de classe mondiale de la norme ISO 20022, nous sommes convaincus que le Virement Interac pour les entreprises améliorera la façon dont les entreprises canadiennes envoient et reçoivent des paiements. »

- Howard Klein, président de Solutions de Paiement et de Cartes Peoples, qui fait partie de Groupe Peoples.



« Le Virement Interac pour les entreprises change les règles du jeu pour les entreprises clientes de la Banque Scotia. Ces dernières exigent des moyens plus sûrs et plus faciles de payer et de se faire payer. En plus de répondre à ce besoin, le Virement Interac pour les entreprises peut simplifier considérablement les processus de rapprochement et maximiser le fonds de roulement. Il s'agit également d'une première étape importante dans la prestation de services de paiement modernisés aux entreprises canadiennes. »

- Dougal Middleton, vice-président, Paiement des entreprises à la Banque Scotia.



« Des paiements rapides et efficaces sont essentiels à la réussite opérationnelle d'une entreprise dans le cadre d'une économie numérique permanente. En offrant plus de rapidité, de flexibilité et de précieux renseignements au cours du processus de paiement, le Virement Interac pour les entreprises aide ces dernières à optimiser leur flux de trésorerie, à abandonner les chèques de papier, plus coûteux et demandant en temps, ainsi qu'à simplifier considérablement leur processus de rapprochement bancaire. RBC est fière d'offrir cette dernière amélioration dans le cadre de ses efforts continus visant à promouvoir les innovations en matière de paiements et les expériences bancaires numériques pour ses clients. Ce faisant, nous permettons à nos clients de concrétiser plus facilement leurs grandes idées, de passer plus de temps avec leur clientèle et de se concentrer sur la croissance de leur entreprise. »

- Ramesh Siromani, premier vice-président, Paiements des entreprises à RBC Banque Royale.



« En tant que membre à part entière du système bancaire canadien, traitant plus de 645 millions de paiements par an pour le compte de 295 coopératives de crédit, institutions financières et organismes gouvernementaux à travers le Canada, Central 1 est ravi de soutenir le système des coopératives de crédit en veillant à ce qu'elles soient à l'avant-garde de l'avenir des paiements numériques au Canada. En adoptant l'innovation et la transformation numérique post-pandémique, First West Credit Union et Vancity sont bien placées pour offrir de nouvelles expériences de paiement formidables aux membres entreprises et particuliers. »

- Scott Robertson, Directeur de produit Central 1, Applications de paiement.



____________________________________ 1 Recherche sur les paiements commerciaux de 2021, Phase5 2 Source : Rapport 2019 sur les modes de paiement et les tendances au Canada. 3 Interac a fondé cette estimation sur l'hypothèse prudente que plus de la moitié des chèques commerciaux sur le marché ont une valeur inférieure à 25 000 $.

