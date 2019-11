Interac Corp. fait l'acquisition de la société ontarienne 2Keys

Une transaction pour consolider l'identité numérique au Canada

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Interac Corp . , chef de file des solutions de paiement et d'échange d'informations numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis l'entreprise ontarienne 2Keys , parmi les plus reconnues au pays en matière de sécurisation des expériences numériques pour les gouvernements, les institutions financières et les clients du secteur privé.

2Keys et sa centaine d'employés se joignent donc à Interac, où ils joueront un rôle clé alors qu'elle contribue à redéfinir l'avenir du commerce et de l'identité numériques en permettant aux Canadiens d'utiliser leur identité, leurs données et leur argent sans crainte.

« La technologie qui sous-tend notre réseau de paiement sécurisé et la confiance que nous avons su gagner des Canadiens nous mettent en bonne position pour continuer à renforcer l'identité et le commerce numériques à l'aide de l'authentification sécurisée, affirme Mark O'Connell, chef de la direction d'Interac Corp. En misant sur l'expertise pointue de 2Keys, Interac se donne des moyens additionnels de développer de nouvelles solutions d'identité numérique, ce qui est essentiel pour suivre l'évolution des comportements des consommateurs. »

Pour Interac, il s'agit d'une occasion en or de canaliser 35 ans d'expérience dans le secteur, en faisant évoluer son expertise de la numérisation privé-public et de l'échange d'informations numériques. Après une restructuration organisationnelle en 2018, Interac est prête à mener de nouveaux partenariats, consolidant son rôle dans l'économie canadienne.

2Keys offre des solutions d'identité numérique depuis 22 ans ; elle compte plus de 40 millions d'utilisateurs et procède à 4 millions de vérifications d'identité chaque jour.

« Nous croyons que l'identité et l'accessibilité numériques font partie intégrante d'un écosystème interexploitable et d'une approche hypersécurisée de la protection de la vie privée, de l'intégrité, de la disponibilité et de la confidentialité, précise John Scott, PDG de 2Keys. Au sein d'Interac, nous tablerons sur notre expertise pour contribuer à faire avancer un écosystème d'identité numérique des plus sécurisés pour le Canada. »

Les Canadiens accordent beaucoup d'importance à leur identité numérique et veulent des options de gestion pratiques et sûres. D'après une recherche d'Interac, huit sur dix (83 %) considèrent l'identité comme l'un de leurs plus précieux actifs, alors que 52 % disent qu'il est plus important de protéger leur identité en ligne que leur argent. Sept sur dix (77 %) indiquent également qu'ils n'ont pas assez de contrôle sur l'utilisation d'informations personnelles et financières en ligne, et croient que l'authentification fait partie des principaux facteurs de confiance à l'égard des technologies.

« Les Canadiens affirment qu'ils sont prêts pour des options numériques plus pratiques afin de gérer leur identité en ligne et sur mobile, ajoute Debbie Gamble, responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises d'Interac Corp. Ils soulignent aussi à quel point il est important de protéger l'identité numérique au moyen de technologies fiables. »

2Keys mènera ses activités sous le nom « 2Keys, une filiale d'Interac Corp. » et continuera de s'acquitter de ses obligations et de maintenir ses principaux secteurs d'affaires établis avec les secteurs public et privé.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp., un service de transmission de paiements et de renseignements par voie numérique, exploite un système de paiement par débit de classe mondiale à la fois économique, accepté, fiable, sécuritaire et efficace. Figurant parmi les plus grandes entreprises du Canada, sa marque de services financiers, la plus fiable au pays, est choisie en moyenne 16 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis 35 ans, Interac Corp., à l'instar de ses prédécesseurs, l'Association Interac et Acxsys Corporation, fournit des solutions de paiement et un accès aux fonds sur des plateformes partagées sécuritaires, compatibles, fiables et efficaces. Elle est constituée d'un groupe diversifié d'actionnaires, y compris des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des fournisseurs de services de traitement des paiements et des commerçants. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Interac travaille avec des partenaires du public et du privé pour que ses plateformes permettent l'identification numérique n'importe quand et sur n'importe quel appareil. Pour en savoir plus, visitez le site salledepresse.interac.ca ou suivez @INTERAC sur Twitter.

À propos de 2Keys

Fondée en 1998 et présente à Ottawa et Toronto, 2Keys est une société privée ISO 27001, 27017 et 27018. Elle compte parmi les chefs de file du Canada en matière de sécurisation des expériences numériques pour les gouvernements, les institutions financières et les clients du secteur privé. 2Keys conçoit, produit et gère des plateformes d'identité numérique ainsi que des plateformes de cybersécurité connexes au moyen de ses services gérés et professionnels. La société a pour mission d'assurer la protection de la vie privée, de l'intégrité, de la disponibilité et de la confidentialité afin d'améliorer et de sécuriser les affaires numériques de ses clients.

SOURCE Interac Corp.

Renseignements: Relations avec les médias : Interac Corp., 416 869-2017, media@Interac.ca