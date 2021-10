Cette transaction permet l'élaboration d'une plateforme nationale de validation de l'identité numérique standardisée pour les Canadiens

TORONTO, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Interac Corp., chef de file en matière de réseau de paiement et de validation d'identité numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une transaction stratégique pour acquérir les droits exclusifs sur les services d'identité numérique de SecureKey Technologies inc. (« SecureKey ») pour le Canada. SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de l'identité numérique qui travaille avec les gouvernements, les institutions financières et les entreprises pour simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne.

Cette acquisition stratégique des contrats commerciaux canadiens de SecureKey et la licence exclusive au Canada de sa propriété intellectuelle est le plus récent investissement d'Interac visant à regrouper des fonctionnalités d'identité numérique et d'authentification numérique de calibre mondial sur le marché. Pour répondre aux besoins changeants des Canadiens, Interac met en place un réseau qui aidera les citoyennes et les citoyens à partager et à vérifier de façon sécuritaire leur identité par voie numérique. Interac prendra en charge les services d'identification numérique de SecureKey, et s'appuiera sur ses opérations, sa technologie et son potentiel continu d'innovation pour accélérer la prestation de services en ligne sécurisés et encourager l'économie numérique canadienne, tout en veillant à ce que de solides mesures de protection de la vie privée et de protection contre la fraude soient en place.

« Chez Interac, nous croyons que l'identité numérique est la clé pour donner à tous les Canadiens les moyens de participer de façon égale et sécuritaire à l'avenir de l'économie numérique », déclare Mark O'Connell, président et chef de la direction d'Interac. « Grâce à cette acquisition, nous sommes fiers d'accroître notre investissement dans les fonctionnalités de pointe en matière d'identification et d'authentification alors que nous aidons les entreprises canadiennes et les gouvernements à offrir des expériences d'identité numérique sécuritaires et pratiques aux Canadiens. »

En maximisant l'expertise et l'expérience éprouvée de SecureKey dans ce domaine, Interac deviendra le moteur de l'évolution des services d'identité numérique au Canada. Parmi ces services, mentionnons Vérifiez.Moi, un réseau de vérification d'identité numérique unique en son genre fondé sur la technologie de registre distribué et sur celle de Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi (anciennement connu sous le nom de SecureKey Service de Concierge), un outil d'ouverture de session sécurisée permettant d'accéder à plus de 280 services gouvernementaux. SecureKey exploitera ses activités internationales et continuera de collaborer à l'élaboration de réseaux de vérification d'identité numérique et de nouveaux contrats de licence dans d'autres marchés.

« SecureKey vise principalement à faciliter la vie des consommateurs en rendant les transactions numériques en ligne avec les organisations de leur choix plus sécuritaires », a déclaré Greg Wolfond, chef de la direction de SecureKey. « Nous sommes emballés par ce changement qui réunit les meilleures fonctionnalités d'identité numérique au profit des Canadiens. Cette acquisition est un élément important de notre vision globale d'octroi de licences de notre infrastructure de réseau d'identité à d'autres marques et pays. »

Interac élaborera et lancera des solutions d'identité numérique sécurisées qui permettront un vaste accès au commerce numérique et aux services gouvernementaux, tout en faisant progresser l'innovation canadienne dans ce domaine. Cette approche est fondée sur des normes communes qui appuient l'interopérabilité par l'échange fiable d'identifiants (p. ex., permis de conduire, carte d'assurance-maladie, passeport) dans plusieurs marchés verticaux.

En combinant la portée du marché d'Interac, les fonctionnalités novatrices et la confiance à l'égard de la marque SecureKey en raison de son expérience en prestation de solutions de vérification et d'authentification de l'identité numérique, les deux organisations accomplissent une vision commune : une plateforme nationale de vérification de l'identité numérique standardisée.

« Comme la pandémie l'a clairement démontré, la façon dont les Canadiens utilisent leurs documents d'identité et dont ils accordent la priorité à l'accès aux services numériques a changé pour toujours. Il est essentiel d'accélérer l'innovation pour offrir aux gens des options sécuritaires et pratiques pour effectuer des transactions avec leur identité », déclare Debbie Gamble, responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises à Interac. « En tant qu'entreprise canadienne regroupant des fonctionnalités de vérification de l'identité numérique, Interac est parfaitement positionnée pour accélérer l'adoption et l'innovation en matière d'identité numérique de façon sécuritaire dans notre économie numérique émergente. »

Cette transaction stratégique fait suite à l'acquisition de 2Keys Corporation par Interac en 2019. Tout au long de son histoire, Interac a mis sur le marché des plateformes interopérables et sécurisées permettant aux Canadiens de payer et d'échanger de l'argent, comme Débit Interac et Virement Interac. À l'avenir, Interac développera des fonctionnalités de vérification de l'identité numérique tout en accordant la priorité aux mêmes principes d'interopérabilité, de sécurité, de protection des renseignements personnels et d'inclusion pour tous les Canadiens.

Interac et SecureKey continueront de fonctionner et de collaborer en tant qu'entités totalement indépendantes.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de transactions en ligne. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, consultez L'Inter'Actu.

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui se consacre à simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. L'entreprise établit un réseau de prochaine génération à confidentialité améliorée pour l'authentification et le traitement de l'identité permettant aux consommateurs de se connecter à des services à l'aide des identifiants numériques qu'ils ont déjà en main et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto et possède des bureaux à San Francisco. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.securekey.com/fr ou www.vérifiez.moi.

