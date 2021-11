Azure permettra à Interac de continuer à façonner l'avenir des paiements pour les entreprises et les consommateurs canadiens

TORONTO, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Interac Corp. a annoncé une entente avec Microsoft visant l'utilisation des capacités infonuagiques de Microsoft Azure pour gérer de façon sécuritaire la croissance continue des transactions numériques, permettant ainsi une plus grande innovation et, au bout du compte, des paiements plus rapides.

Chef de file de l'écosystème des paiements du Canada, Interac a observé une hausse de la demande pour ses solutions et doit utiliser une plateforme infonuagique fiable et sécuritaire pour appuyer l'innovation continue et le développement de produits. Depuis le début du mois d'avril 2020 et durant la pandémie, l'entreprise a traité près d'un milliard de transactions par Virement InteracMD,1.

« Un élément important de notre stratégie de transformation numérique consiste à intégrer une plateforme infonuagique sécurisée et conforme qui nous positionne en prévision d'une croissance future et qui répond aux exigences de l'univers des paiements numériques en évolution rapide, a indiqué Peter Sweers, chef de la technologie et des opérations à Interac. Nous avons choisi Microsoft Azure pour son évolutivité accrue, sa sécurité et sa résilience constante. »

Selon un rapport de Paiements Canada, les paiements électroniques représentaient environ 79 % de l'ensemble des transactions de paiement au Canada en 2020 seulement2. Maintenant, en raison de la pandémie de COVID-19, encore plus de consommateurs et d'entreprises au Canada optent pour les modes de paiement numériques plutôt que l'argent comptant ou les chèques.

Grâce au recours aux capacités infonuagiques de Microsoft et à des investissements en matière de sécurité, Interac accélérera sa transformation pour offrir des paiements plus rapides et riches en données, une plus grande évolutivité et une meilleure résilience, une sécurité et des contrôles de la fraude accrus, une meilleure redondance et de nouveaux services novateurs pour les entreprises et les particuliers. Azure fournit à Interac un modèle hybride novateur de services infonuagiques publics et privés sur place, qui permettra à l'entreprise d'avancer plus rapidement et de maintenir ses niveaux de fiabilité élevés.

« L'innovation en matière de paiement numérique jouera un rôle essentiel dans la reprise économique et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale, a déclaré Kevin Peesker, président, Microsoft Canada. Partout au Canada, Microsoft Azure met sa plateforme sécurisée, conforme et évolutive au service des institutions de services financiers. En choisissant Azure comme fournisseur stratégique et principal de solutions infonuagiques, Interac réalisera plus rapidement ses priorités clés en matière de transformation des activités et de la technologie. »

« Nous sommes déterminés à attirer et à maintenir en poste les meilleurs candidats alors que nous bâtissons l'avenir des paiements numériques au Canada, a ajouté M. Sweers. Investir dans les technologies de pointe, comme Microsoft Azure, c'est investir de façon importante dans no équipes technologiques et leur avancement professionnel. »

À propos d'Interac

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Grâce à notre expertise de calibre mondial en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, et d'identité et d'authentification numériques, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens quand ils font des transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer leurs achats et échanger de l'argent. Interac encourage une culture et une présence sociale d'entreprise fondées sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada. Pour en savoir plus, consultez L'Inter'Actu.

