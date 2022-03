Intelligence numérique en éducation - La FCSSQ accueille favorablement ce virage numérique au profit de la réussite des élèves

QUÉBEC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement d'un investissement de 10,6 M$ afin d'amorcer un virage numérique au profit du réseau scolaire et, plus spécifiquement, de la réussite des élèves.

« Nous apprécions de ce projet d'intelligence numérique en éducation le fait qu'il puisse permettre au réseau scolaire d'obtenir des données pertinentes, disponibles en temps opportun et utiles à la prise de décision en vue de déployer une offre de services de qualité et de prévenir le décrochage scolaire. De plus, comme le ministre de l'Éducation l'a souligné, il importe d'atteindre ces objectifs sans alourdir la tâche du personnel et des gestionnaires scolaires, mais plutôt d'alléger la bureaucratie », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Caroline Dupré.

La FCSSQ tient particulièrement à souligner le leadership innovant des centres de services scolaires du Val-des-Cerfs et au Cœur-des-Vallées qui ont pavé la voie à cette avancée qui pourra maintenant être bonifiée et saura bénéficier à l'ensemble du réseau. « La Fédération sollicite et encourage le partage des bonnes pratiques entre ses membres et elle avait d'ailleurs remis un Prix d'excellence au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées en juin 2018 pour souligner son travail précurseur dans ce domaine », a ajouté Mme Dupré.

La FCSSQ se réjouit de ce projet innovant initié par le réseau et qui bénéficiera à l'ensemble des centres de services scolaires au Québec facilitant l'accomplissement de leur mission.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

