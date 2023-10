Intelligence artificielle : Ensemble Montréal réclame la mise en place d'une politique municipale

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Alors que la métropole accueillait le plus grand rassemblement consacré à l'intelligence artificielle au pays à la fin septembre, l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal propose aujourd'hui la mise en place d'une politique montréalaise sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle (IA). Cette mesure viserait à déterminer la façon dont les logiciels d'intelligence artificielle peuvent être mis à contribution de l'appareil municipal pour améliorer les services aux citoyens, tout en assurant un encadrement de leur utilisation.

« L'intelligence artificielle est déjà utilisée par plusieurs villes à travers le monde, notamment Singapour, Londres et Chicago, pour résoudre divers défis urbains tels que la congestion, la gestion des déchets et la sécurité publique. Il serait naturel que Montréal soit parmi les premières villes canadiennes à adopter une telle politique sachant sa renommée dans le domaine de l'intelligence artificielle », a déclaré Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de technologie de l'information et conseiller de la Ville du district Marie-Clarac.

Ensemble Montréal demande à ce que l'administration municipale collabore avec différents experts de l'intelligence artificielle afin de donner naissance à cette toute première politique montréalaise. Les stratégies mises en place par les autres paliers gouvernementaux devraient également être prises en considération en vue de garantir une optimisation des services aux citoyens et prévenir les possibles dérives.

Par ailleurs, il est nécessaire d'effectuer une mise à jour des données issues de la Politique des données ouvertes et la Charte des données numériques de la Ville de Montréal : plusieurs jeux de données sont incomplets ou obsolètes, ce qui pourrait fausser des résultats émis par l'intelligence artificielle. Par exemple, les dernières données sur l'auscultation du réseau cyclable datent de 2020. L'Administration Plante doit s'assurer que les informations disponibles en ligne sont à jour et représentative de l'état actuel. D'autant plus que ces données n'ont pas été élaborées de manière à tenir compte des enjeux liés aux technologies de l'intelligence artificielle.

Rappelons qu'en 2018, de nombreux acteurs majeurs œuvrant dans le développement de l'intelligence artificielle au Canada ont édifié la « Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle », qui dresse des balises éthiques pour l'encadrement des technologies en lien avec l'IA. Selon l'Enquête sur la technologie numérique et l'utilisation d'Internet de 2021 (ETNUI) de Statistiques Canada, le Québec est la province où le taux d'adoption de l'IA est le plus élevé au sein des entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278