Intelligence artificielle en santé - Appui de 9 M$ au Fonds de recherche du Québec - Santé

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec verse une subvention de 9 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) pour consolider son programme de recherche et de partenariat sur l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) en santé et dans les établissements du réseau de la santé.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'événement ALL IN 2023.

Cette aide financière permettra de promouvoir l'excellence en recherche, de créer de nouvelles chaires de recherche et de développer des équipes multidisciplinaires capables de solutionner des problématiques complexes liées au développement de l'IA en santé. Elle appuiera également la mise en œuvre d'une stratégie d'accès aux données par le financement de chercheurs hautement qualifiés en la matière, de même que le développement de formations en IA à l'intention des acteurs du milieu de la santé.

« Il n'y a aucun doute que l'IA peut nous aider à relever de grands défis, comme c'est le cas pour l'amélioration des soins de santé. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le FRQS pourra implanter de l'IA responsable dans le réseau. C'est tout le système de santé qui en ressortira gagnant. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Comme nous nous y étions engagés, nous continuons à promouvoir l'innovation au sein du réseau de la santé, en accord avec les priorités définies dans notre Plan santé. Ces investissements substantiels ouvriront de nouvelles perspectives pour l'intégration de l'IA, permettant d'appuyer notre personnel et de répondre plus efficacement aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Le FRQS a pour mission principale d'appuyer les étudiants et les chercheurs dans leurs projets de recherche, de promouvoir l'excellence scientifique, de veiller au recrutement de la relève et de contribuer au développement de connaissances dans une variété de domaines innovateurs.

Le gouvernement du Québec investit massivement dans l'essor de l'IA et son adoption par les entreprises et la société.

En vue de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA, un montant de 217,2 millions de dollars, dont des sommes supplémentaires de 125 millions sur cinq ans, est prévu dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

