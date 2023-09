Intelligence artificielle en innovation - QUÉBEC INVESTIT PLUS DE 9 M$ DANS 37 PROJETS D'INNOVATION

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue 9,28 millions de dollars pour soutenir 37 projets d'innovation en intelligence artificielle (IA)1 issus d'un appel de projets qui s'est conclu en avril dernier.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'événement ALL IN 2023.

Trois volets ont été mis en œuvre pour cet appel : les projets d'innovation des jeunes entreprises en démarrage (startups), les projets d'innovation des PME (seules ou jumelées à des centres de recherche) ainsi que les projets d'innovation d'envergure des regroupements d'entreprises.

Citation :

« L'IA occupe une place majeure dans notre développement économique et scientifique, et c'est pourquoi notre gouvernement investit massivement pour propulser son adoption partout au Québec. Avec cet appel de projets, on permet à plusieurs entreprises d'innover davantage et de commercialiser des technologies de pointe tout en contribuant à notre croissance économique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les 37 projets sélectionnés totalisent des investissements de 23,11 millions de dollars.

En vue de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA, un montant de 217,2 millions de dollars, dont des sommes supplémentaires de 125 millions sur cinq ans, est prévu dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

____________________________ 1 La liste des projets d'innovation sélectionnés est présentée en annexe par volets.

Annexe

Volet 1 - Projets d'innovation des jeunes entreprises en démarrage Entreprise Titre du projet Subvention Intelligence Mohana Augmenter la précision et l'efficacité d'une plateforme de santé de précision 150 000 $ Novavidya Plateforme de recrutement d'étudiants internationaux assistée par l'IA 150 000 $ Lila solution Développement d'une application Web de planification des achats et de gestion d'inventaire 150 000 $ Plateforme Mia Rendre l'apprentissage automatique accessible aux non-scientifiques 126 985 $ Technologies Sentryfy Système expert d'analyse de cyberrisques 36 980 $ Cemiar Développement d'un outil de cybersécurité basé sur l'IA pour la plateforme Cemiar 150 000 $ Pytri Pytri 100 000 $ SR AI Intégration de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme basée sur l'IA de responsabilité 150 000 $ C&C acrylique robotiques Exploiter l'intelligence artificielle pour développer une plateforme d'art génératif (projet Genesis) 150 000 $ Binder G.P. Outil intelligent d'élaboration de plans de maintenance adaptés pour des équipements industriels 55 100 $ Destrier électrique Procédé d'optimisation de l'efficacité énergétique des batteries au lithium-ion grâce à l'IA 150 000 $ Les technologies Ohmic Détection d'usure définie par logiciel 117 000 $ Comparastore Développement de nouveaux outils d'IA 149 816 $ Technologies Ethnocare Système embarqué d'ajustement volumétrique par apprentissage machine pour prothèses 148 500 $ Vope médical Développement d'un logiciel piloté par l'IA pour nettoyer la contamination de l'objectif de la caméra en chirurgie mini-invasive 75 000 $ Application Duotang Duotang 86 702 $ Technologies Emaww Navigateurs émotionnellement intelligents pour soutenir la santé mentale numérique 150 000 $ Technologies 7dish Assistant personnel et engin de recommandations pour la planification de repas et d'achats alimentaires 108 500 $ Idahys associés Canada AI Code Shield 100 000 $ Total - Volet 1 19 projets 2 304 583 $

Volet 2 - Projets d'innovation des PME Entreprise Titre du projet Subvention Société pour l'informatique industrielle SII I Can SII 350 000 $ Fournisseurs de connaissance KPI-COSMO mining suite Optimisation de la chaîne d'approvisionnement en minéraux avec intelligence artificielle - Phase 2 350 000 $ Valmétal automation IoT/IA infonuagique 350 000 $ Spinologics Planification en temps réel de la chirurgie 350 000 $ Airudi Projet RBot - Agent conversationnel avec intelligence artificielle qui répond aux questions de ressources humaines 346 806 $ Fertilys Utilisation d'images synthétiques d'ovocytes et d'embryons pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle 347 500 $ Daesys Solution de mise en opération et gestion des modèles d'intelligence artificielle 150 000 $ Kisoji biotechnologie Accélération de la découverte d'anticorps 350 000 $ Urbanoïde CTX 346 500 $ Elémission Analyse minéralogique par spectrométrie laser guidée par une segmentation d'images 350 000 $ Les laboratoires CRIC Développement d'un logiciel de détection préventive en temps réel et connecté pour le milieu de l'agriculture 257 428 $ Neuligent Construction automatique d'horaires utilisant l'IA (TS25) 180 000 $ Technologies RunsSoft Prototype de plateforme prédictive 339 710 $ Santé Momentum Développement d'une intelligence artificielle afin de révolutionner le suivi de la scoliose 350 000 $ Total - Volet 2 14 projets 4 417 944 $

Volet 3 - Projets d'innovation d'envergure des regroupements d'entreprises Entreprise Titre du projet Subvention Groupe Cabico et Dunin technologie Intégration de la connaissance dans l'ingénieur virtuel assisté par l'IA 586 015 $ CAE et EXFO Pour une IA de confiance qui protège contre les biais et qui les distingue de la dérive des données dans les systèmes industriels cognitifs avancés 268 500 $ Thales solutions numériques et Zetane systèmes Métriques d'explicabilité robustes pour intégrer des réseaux de neurones artificiels dans les systèmes embarqués 202 309 $ Ferme d'hiver technologies et Collabora Imara (imagerie agronomique en réalité augmentée) 1 500 000 $ Total - Volet 3 4 projets 2 556 824 $

